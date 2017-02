Kjenner mener WADA-koden må endres etter Johaug-saken

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner tar til orde for å endre regelverket til Verdens Antidopingbyrå, men møter motstand i ekspert Robin Mackenzie-Robinson.

Regelverket til Verdens Antidopingbyrå, kjent som WADA-koden, har blitt revidert to ganger siden opprettelsen i 2003. Nå mener Gunnar-Martin Kjenner det er på tide med en tredje.

Det begrunner idrettsjuristen med den 13 måneder lange utestengelsen av Therese Johaug, etter at hun skal ha fått i seg anabole steroider gjennom bruk av leppekremen clostebol.

– Jeg håper at Johaug-saken kan være utløsende for en revisjon av bestemmelsene i WADA-koden. Den medfører urimelige resultater. Det var åpenbart at Johaug hadde et munnsår. Hun fikk derfor en relevant salve fra en av verdens beste idrettsleger. Når det resulterer i 13 måneders utestengelse og stigmatisering som en jukser, er det et fullstendig urettferdig resultat, hevder Kjenner i dette VG-intervjuet.

Ber Helleland og Widvey ta grep

Kulturminister Linda Hofstad Helleland ble i november valgt til visepresident i Verdens Antidopingbyrå, mens Thorhild Widvey har vært en del av styret siden 2014.

Det mener Kjenner bør kunne bidra til å endre det gjeldende regelverket.

– Det har Norge muligheten til med den innflytelsen som er i styret for tiden. Det er absolutt mulig å nå frem med den meningen som jeg oppfatter er bredt rådende blant det norske folk: At det er urimelig at Therese skal utestenges i 13 måneder.

Kjenner er klar på at Johaug-dommen er mild hvis man tolker regelverket, og bruker det i begrunnelsen for hvorfor han mener WADA-koden bør revideres.

– Straffesystemet skal være rettferdig og ikke strengere enn det som er nyttig. Etter min mening oppnår man ingen ting ved å straffe Johaug som man gjør. Risikoen for at hun skal gjøre noe lignende igjen, altså det individual preventive hensynet som man sier i jusen, kan du se bort fra. Det allmenn preventive, at det skal være avskrekkende for andre, kan jeg heller ikke skjønne. Dommen har ikke noen betydning for antidopingarbeidet, mener Kjenner.

Møter motstand

VG fikk søndag kveld ikke kontakt med Helleland eller Widvey. Jurist Robin Mackenzie-Robinson er på sin side av en annen oppfatning enn Kjenner. Han mener endringen i WADA-koden i 2015, som blant annet hevet den øvrige strafferammen fra to til fire år, har gjort at man i større grad kan differensiere på utestengelsens lengde i forhold til sakens alvorlighetsgrad.

– Jeg vil ikke nødvendigvis si at Johaug-saken viser at WADA-koden er utdatert. Der er jeg ikke enig med Kjenner. Det som er problemet i Johaugs tilfelle, er at man ikke kommer utenom at stoffet hun har testet positivt for er blant de mest alvorlige, uavhengig av mengden, sier Mackenzie-Robinson til VG og fortsetter:

– Jeg syns WADA-koden har et ganske bredt spenn når det gjelder utestengelsens lengde. Hadde Johaug gjort det med viten og vilje, hadde hun fått fire år. Siden hun ikke har gjort det med vilje og kun utvist ubetydelig skyld, men testet positivt for et forbudt stoff, får hun 13 måneder. Det er forskjellen på en idrettskarriere som er over og en som kan fortsette.

PS: Det er domsutvalget i Norges Idrettsforbund som har utestengt Johaug i 13 måneder. WADA, Det internasjonale skiforbundets antidopingpanel og Den internasjonale olympiske komité har fremdeles ankerett. Johaug selv og Antidoping Norge har valgt å ikke benytte seg av sin.