Kinesisk mobilgigant støtter Johaug

Mobilselskapet Huawei står foreløpig bak Therese Johaug (28) og planlegger å bruke en reklamefilm med henne frem mot jul.

Bildene av Johaug er tatt i Serbia 8. september. Hun reiste rett fra høydeoppholdet i Livigno, der Trofodermin-kremen som inneholdt det forbudte stoffet clostebol angivelig ble kjøpt, til Beograd for å gjennomføre et reklameoppdrag for den kinesiske mobilprodusenten.

Ifølge egen forklaring har Johaug brukt den omstridte kremen Trofodermin i fire dager på dette tidspunktet. Først syv dager senere sluttet hun. Så ble hun dopingtestet.

Utfallet var katastrofalt for den norske langrennsstjernen. Kremen inneholdt det forbudte stoffet clostebol. Nå risikerer hun flere års utestengelse.

Hun har sagt at verden ble snudd på hodet i løpet av ett minutt. En solbrent leppe og en krem kjøpt av den norske landslagslegen, oppgis som forklaring.

Da hadde det gått fire dager siden hun hevder å ha startet bruken av Trofodermin. Først en uke senere, 15. september, skal hun ha stanset bruken av kremen.

– Vi var i dialog med Thereses management i forkant av reisen, da hun ikke følte seg helt frisk i Val Senales og var usikker på om hun orket å delta. Om hun hadde vært for syk til å stille opp på innspillingen, hadde vi naturligvis hatt forståelse for det, men profesjonell som hun er valgte hun å holde avtalen som planlagt. Vi ble ikke klar over at hun hadde en skadet leppe før vi møttes i Beograd, sier markedssjef i Huawei Norge, Lise Pryds Aarstrand, til VG.

8. SEPTEMBER: Slik så Therese Johaug ut i Beograd, under fire døgn etter at hun begynte på Trofodermin. Foto: Huawei

– I hvilken grad var leppen et tema mens dere var i Beograd?

– For vår del hadde dette lite betydning for selve gjennomføringen. Vi har dyktige sminkører og et «post-production team» som kunne justere dette. Dessuten er det Therese som utøver og person vi er opptatt av å formilde, og ikke som et polert ytre.

Da Johaug møtte pressen etter at dopingnyheten sprakk 13. oktober, ga hun og landslagslege Fredrik Bendiksen klart uttrykk for at problemene med en kraftig solbrent leppe hadde vært tema i flere dager før legen reiste til Livigno og sluttet seg til den norske skitroppen i september.

Johaug fortalte om store smerter, samt åpne og væskende sår.

Nylig kom så forklaringen om at kommunikasjonen mellom de to i stor grad skal ha handlet om solstikk, diaré og generell uvelhet – heller enn en trøblete leppe.

Opplysningene fra Huawei i dag, bygger oppunder den siste versjonen, som «Team Johaug» nå hevder er den mest presise.

TRE DAGER TIDLIGERE: Slik så Therese Johaugs leppe ut i Livigno 5. september. Foto: Skilandslaget/Instagram

Huawei er bare én av flere store sponsorer rundt Therese Johaug. Mobilprodusenten satser kraftig i det europeiske markedet, og understreker overfor VG at kampanjen med den norske skistjernen vil gå sin gang før jul – dopingsak eller ikke.

– Etter samtale med både Thereses management og Norges Skiforbund, har vi blitt enige om at vi kjører vår julekampanje som planlagt fra uke 47. Det er en digital kampanje og Therese vil være med i to av videoene, sier Lise Prydz Aarstrand.

– Hva ligger til grunn for det valget?

– Therese har vært ambassadør for oss i to tidligere kampanjer. Og selv om dette er en kampanje som har fokus på den høytiden vi nå går inn, så har hun en mindre rolle også denne gang for å knytte det hele sammen.

Tidslinje i Johaug-saken: * 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av legen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og Norges Skiforbund offentliggjorde den positive dopingprøven og avholdt pressekonferanse på Ullevaal. * 19. oktober. Påtalenemnda i Antidoping Norge utestenger Johaug i to måneder.

– Vil Huawei bryte avtalen med Johaug dersom det kommer en fellende dom mot henne?

– Det som blir avgjørende for Huaweis del, er hva utfallet av prosessen blir: Om det kommer en dom, og hva denne i så fall sier. Vi har en sponsorkontrakt med Norges Skiforbund hvor Therese er spesielt trukket frem som ambassadør for vårt merke. Dersom det viser seg at Therese ikke lenger kan representere Norges Skiforbund, så vil det ha betydning for kontrakten slik den står i dag. Da må vi tilbake til tegnebrettet og vurdere alternativer sammen med både NSF og Therese. Men vi ønsker ikke gå inn i noen spekulasjoner knyttet til dette nå. Nå skal vi først se slutten av prosessen, og ta vare på Therese i denne vanskelige tiden, sier markedssjefen.

Avgått landslagslege Fredrik Bendiksen ble informert om Johaugs dårlige helse tre dager før han satte kursen mot Livigno, der 28-åringen befant seg. Det skjedde sent på kvelden 1. september.

Deretter ventet han til lørdag 3. september med å kjøpe kremen duoen nå mener påførte Johaug stoffet clostebol. Bendiksen sier han ga Johaug beskjed om å bruke kremen to ganger daglig i fem til ti dager – eller til skorpen på såret var borte.

Johaug skal så ha benyttet kremen i perioden 4. til 15. september. Det er i denne periode, 8. september, at bildene i denne saken er tatt. På bildene fra Beograd, etter drøyt fire dagers behandling, er restene av et sår på Johaugs leppe synlig.

Saken hennes skal nå behandles av påtalenemnda i Antidoping Norge, som tar ut en tiltale i saken. Deretter skal domsutvalget i NIF komme med en dom i årsskiftet 2016/2017.

Trolig vil saken deretter ende i idrettens voldgiftsrett i Sveits. Internasjonale stjerneadvokater VG har vært i kontakt med, spekulerer i alt fra flere års utestengelse til at Johaug kan slippe unna med en advarsel.