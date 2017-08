Kaggestad ut mot skiledelsen: – Burde vurdere stillingene sine

Stillingene til landslagssjef Vidar Løfshus og skipresident Erik Røste bør vurderes grundig etter de to dopingsakene, mener Johan Kaggestad (73).

– Jeg synes Løfshus og Røste burde vurdere stillingene sine. Hvis rutinene og kvalitetskontrollen i antidopingarbeidet hadde vært gode nok, så hadde dette sannsynligvis aldri skjedd. Å bomme på antidoping er det mest alvorlige innenfor toppidretten. Det er viktigere å lykkes med dét enn å vinne to nye medaljer i OL, sier den tidligere idrettsprofilen.

Les mer: Derfor fikk Johaug 18 måneder

I fjor sommer ble Martin Johnsrud Sundby utestengt i to måneder og fratatt flere sammenlagtseirer etter brudd på WADA-reglementet. Tirsdag formiddag falt den endelige dommen for Therese Johaug, som mister OL etter å ha blitt utestengt fra all idrett i 18 måneder.

– Én sak kan være tilfeldig, men to saker kan ikke være det. Dette har skjedd under noens ledelse, har i større eller mindre grad medført konsekvenser for utøverne, og to leger er blitt ofret i prosessen. Det burde få konsekvenser for ledelsen. Man bør se på hvordan de har håndtert dette, sier Kaggestad.

Fornøyd svensk kommentator: – Høres veldig rimelig ut

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med skipresident Erik Røste eller landslagssjef Vidar Løfshus.

– Kaggestad står fritt til å ha sin personlige mening om dette. Dagens ledelse, både tillitsvalgte og ansatte i Skiforbundet må forholde seg til de enhver tid styrende organer. Vi opplever at dagens ledelse har den tilliten og støtten som de trenger for å lede Skiforbundet og gjennomføre de forbedringstiltakene vi har besluttet, sier kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund.

– Løfshus har bommet på mange områder

Kaggestad sier at han «først og fremst» sikter til landslagssjef Løfshus.

– Jeg har sansen for ham, men synes han brukte mye energi på å bortforklare hvordan det ble som det ble. Han har bommet på mange områder, sier Kaggestad.

Husker du? Løfshus beklager Johaug-uttalelser

– Jeg hadde også ønsket meg et sterkere grep fra skipresident Røste, sier han.

– Mener du at Løfshus og Røste burde gå?

– Jeg vil ikke gå så langt som å si det. Men det burde bli en prosess i Norges Idrettsforbund (NIF). De må ikke komme med systemforklaringer på hvorfor det har skjed, men være konkret og objektivt kritiske til sine egne, sier Kaggestad.

Flere reaksjoner: Dette mener Bjørgen om Johaug-dommen

Han savner en mer ydmyk holdning til kritiske røster fra NIFs side.

– Noen av oss som har vært kritiske, er blitt latterliggjort innad i NIF. Jeg synes det er dumt, sier Kaggestad.

CAS-ekspert: – Behov for endring

Jurist og CAS-ekspert Robin MacKenzie-Robinson ønsker ikke å uttale seg om hvilke enkeltpersoner i norsk skiledelse som burde straffes for dopingsakene, men han uttrykker seg kritisk til ledelsen generelt.

CAS-EKSPERT: Robin MacKenzie-Robinson. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Neglisjeringen av antidoping går åpenbart høyere opp i systemet enn de to landslagslegene som har mistet jobben. Dette er et systemproblem som går høyere opp. Da må man ta de grepene som må til for å endre det systemet. Noen andre må vurdere hvilke endringer det er, men det er uten tvil behov for endring, sier MacKenzie-Robinson til VG.

Johaugs bror: – Jeg skjønner ingenting

Han mener Sundby- og Johaug-sakene er svært alvorlige for Norges Skiforbund og langrennsledelsen.

– Det er ikke bare en ripe i lakken. Det er en stor bulk og et totalt ødelagt bilkarosseri, sier MacKenzie-Robinson.