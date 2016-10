Jus-ekspert: - Legen kan fort bli erstatningsansvarlig

Hvem tar Therese Johaugs (28) økonomiske tap dersom hun blir utestengt? Legen, mener ekspert, som likevel er usikker på om saken finner veien til retten.

Therese Johaug har testet positivt for det forbudte stoffet clostebol og står overfor en mulig utestengelse. En 17-åring ble i en lignende sak utestengt ett år, og Aftonbladets kommentator mener to år lyder rettferdig.

Det vil være ille for idrettsutøveren Therese Johaug, men det er langt fra bare sportslig at skiesset taper dersom hun skulle bli utestengt. Sponsorene har enn så lenge sagt at de ønsker å stå ved skiesset, men det er ikke den eneste inntektskilden Johaug har.

Kan tape millioner i inntekt

Forrige sesong hanket Johaug inn 3,71 millioner kroner i rene premiepenger, og i slutten av februar i år anslo manager Jørn Ernst at hun totalt kom til å tjene rundt 10 millioner i 2016. Ligningstallene for 2015 viser at hun hadde 4,7 millioner kroner i skattbar inntekt i fjor.

Med andre ord: skulle Therese Johaug bli utestengt i ett år, vil det sannsynligvis bety millioner i tapte inntekter.

– I den grad det kommer et erstatningskrav, vil det være naturlig å rette det mot legen, sier Jan-Ove Færstad til VG, og presiserer at han uttaler seg på bakgrunn av det som har kommet frem i media.

– Veldig strenge krav til aktsomhet

Han er førsteamanuensis ved det juridiske fakultetet på Universitet i Bergen, og har erstatningsrett, kontraktsrett samt profesjons- og rådgivningsansvar som kompetansefelt. I 2014 ga han ut boken «Erstatningsansvar for villedende informasjon».

Han tar forbehold om at det kan finnes andre avtaler som regulerer ansvarsfordelingen mellom de ovenfornevnte, og mener et interessant spørsmål er hvordan ansvarsforholdet mellom utøver og lege er regulert.

– Men min første tanke var at «her kan legen veldig fort bli erstatningsansvarlig», sier førsteamanuensisen, som fulgte med på pressekonferansen med en gråtkvalt Johaug torsdag.

Han forklarer at erstatningsansvaret til en lege som driver konsulentvirksomhet, slik Fredrik S. Bendiksen gjorde, avgjøres ved hjelp av tre vilkår: et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap.

– Det stilles veldig strenge krav til aktsomhet for en profesjonsutøver, og det å sjekke at et medikament ikke inneholder noe som står på dopinglisten, ligger veldig nært kjerneoppgaven til en lege for en toppidrettsutøver. Slik det er fremstilt, virker legen klart å ha opptrådt uaktsomt, sier Færstad.

GA SEG: Lege Fredrik S. Bendiksen (t.h.) titter bort på Therese Johaug under pressekonferansen torsdag. Der meddelte han at han trakk seg som landslagslege. Foto: Terje Bringedal , VG

– Neppe interessert i rettssak

– Da vil han kunne bli erstatningsansvarlig for alt påregnelig økonomisk tap: som bortfall av premiepenger og bortfall av sponsorinntekter, fortsetter Færstad.

Han sier at det ikke er noen automatikk i at et eventuelt bortfall av premiepenger beregnes ut fra hvor mye Johaug gikk inn forrige sesong, og sier at det i så måte er lettere å regne ut hvor mye et bortfall i sponsorinntekter beløper seg på.

Men det spørs om et eventuelt erstatningskrav noensinne finner veien til retten.

– Partene er neppe interessert i rettssak, for det er ikke god reklame for legen eller skisporten, sier Færstad, og legger til at «dette vil uansett være et ganske spesielt tilfelle».

Idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner ser ikke bort i fra at legen kan bli erstatningsansvarlig.

– Det er ikke utelukket. Det avgjørende vil være om legen kan klandres for det han har gjort. Jussen sier at dersom en lege har utvist uaktsomhet så kan det lede til erstatningsansvar. Det krever at det oppstår økonomisk tap og at det er årsakssammenheng mellom tapet og den skadevoldende handling, sier Kjenner og understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Ifølge Kjenner er det knyttet profesjonsforsikringer til en del yrker - leger inkludert - derfor blir en lege neppe personlig ruinert om han eller hun skulle bli erstatningsansvarlig.



VG har vært i kontakt med Skiforbundet. I en tekstmelding opplyser de at det ikke er riktig av dem «å uttale seg om hva som skjer videre før det arbeidet (Antidoping Norge sin behandling av saken) er over».

Skiforbundet opplyser videre om at de er kontaktperson for lege Fredrik S. Bendiksen, og sier at han ikke er tilgjengelig for media lørdag. Legeforeningen har ikke ønsket å kommentere saken.