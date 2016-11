Jurist om Johaug-innstilling: – Ikke strengt

Jurist Robin Mackenzie-Robinson er ikke enig med dem som mener innstillingen til straff for Therese Johaug (28) er streng.

Skistjernen gir i ettermiddag uttrykk for at hun ikke forstår at det hun har gjort gir grunnlag for 14 måneders utestengelse.

Det er straffen påtalenemnda i Antidoping Norge innstiller på før saken skal behandles i domsutvalget til Norges Idrettsforbund en gang tidlig i 2017. Dersom straffeutmålingen blir stående, rekker Therese Johaug OL i 2018.

– Å innstille på 14 måneders utestengelse er ikke strengt. En slik straff vil treffe bra med praksisen som finnes der ute, både fra CAS og annen relevant internasjonal praksis, sier jurist Robin Mackenzie-Robinson.

Han har skrevet masteroppgave om saker i idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. Allerede 19. oktober skisserte han overfor VG en straff i det området som ble innstilt i dag.

CAS-EKSPERT: Robin Mackenzie-Robinson. Foto: Privat

Therese Johaug sa tidlig at hun mente hun var uten skyld i den pågående dopingsaken. Det avviste imidlertid påtalenemnda i Antidoping Norge.

Svensk journalist: – Tror ikke på Johaug

Dermed risikerte Johaug teoretisk fire års utestengelse. Men siden 28-åringen, ifølge nemnda, ikke har handlet grovt uaktsomt eller med forsett, var strafferammen hun måtte forholde seg til i praksis på to år. Nemnda mener likevel at Johaug har utvist såkalt «ubetydelig skyld». Det innebærer at straffen kan reduseres til halvparten av det maksimale.

Dermed var den laveste straffen Johaug kunne håpe på, poengterer Mackenzie-Robinson, 12 måneder.

– Innstillingen til straff er et signal om at man legger seg i det nedre sjiktet hva gjelder straffeutmåling. De må ha vurdert det slik at det finnes flere formildende omstendigheter. Nemnda har nok langt på vei trodd på forklaringen hennes, sier juristen.

FIKK 15 MND: Stefano Agostini brukte samme krem. Foto: Trond Johannessen , VG

Han omtaler innstillingen som «nøytral» med tanke på hvorvidt den er streng eller mild.

– Det virker ikke som om det har kommet opp noe nytt i det arbeidet som har blitt gjort hos Antidoping Norge før nemnda behandlet saken, sier Mackenzie-Robinson til VG.

Leder i påtalenemnda, Anstein Gjengedal, ville ikke si hvilke tidligere CAS-saker de har sett nærmere på da han pratet med VG tirsdag ettermiddag.

Mackenzie-Robinson tror imidlertid at Stefano Agostinis historie kan ha blitt studert. Den italienske syklisten fikk i sin tid 15 måneders utestengelse etter å ha fått – trofodermin, samme krem som Johaug brukte, av sin egen mor.

VG+: Agostini til VG: – Det er en ond salve

Når det nå foreligger en innstilling til straff, er det domsutvalget i Norges idrettsforbund som skal dømme Therese Johaug. Det skjer trolig tidlig i 2017.

Deretter står Johaug fritt til å anke saken inn til appellutvalget, før saken kan ankes videre til idrettens voldgiftsrett i Lausanne (CAS). Det internasjonale skiforbundet (FIS) har allerede varslet at det er aktuelt, dersom Johaug - i deres øyne - slipper billig unna i Norge.