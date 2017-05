Johaugs tredje dommer utnevnt

Den tredje og siste dommeren som skal avgjøre OL-skjebnen til Therese Johaug (27) er på plass.

Det får VG bekreftet fra langrennsstjernens norske advokat, Christian B. Hjort.

For halvannen måned siden valgte Johaug-leiren amerikanske Jeffrey G. Benz som «sin» dommer når ankesaken mot 27-åringen skal opp i voldgiftsretten i Sveits. Motparten FIS pekte på sin side ut finske Markus Manninen.

Nå er det klart at dommerpanelet skal ledes av europeeren Romano F. Subiotto. Det er CAS som selv har utnevnt det siste tilskuddet, som tituleres «president» i dommerpanelet.

På spørsmål om hva Johaug-leiren tenker om den siste utnevnelsen, svarer Christian B. Hjort følgende til VG:

– Jeg ønsker ikke å si noe om våre interne vurderinger, men vi har tillit til at dette er et panel som kan foreta fornuftige vurderinger.

– Hvor mye tid bruker dere på dommernes historikk i forberedelsene til den kommende saken?

– Vi har ikke kontroll på hvem CAS utnevner, men i forbindelse med vår nominering (Benz, journ. anm.) foretok vi et kartleggingsarbeid for å se hvem det var i utvalget som hadde erfaring med lignende saker.

JOHAUGS NORSKE ADVOKAT: Christian B. Hjort. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Therese Johaug ble opprinnelig idømt 13 måneders suspensjon av domsutvalget til Norges idrettsforbund. Det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte overraskende å anke denne avgjørelsen – et halvt år etter at langrennsstjernen testet positivt på det forbudte stoffet clostebol etter et treningsopphold i Italia.

Idet saken endte i CAS, med sete i Lausanne, ble den engelske stjerneadvokaten Mike Morgan leid inn av Johaug.

– I øyeblikket består arbeidet først og fremst i å forberede innleggene under ankeforhandlingene. Det er et arbeid som i stor utstrekning gjøres av Mike Morgan, selv om vi er i en tett dialog, sier Hjort.

Morgan er ikke den eneste advokaten har vært i kontakt med den siste tiden: Overfor VG bekrefter Hjort at man har kommunisert med CAS, og at samtalene gir økt grunn til å tro at Johaug-saken berammes i CAS allerede tidlig i juni.

Det har vært ventet at saken kommer opp like før eller like etter sommerferien, men en dato er fortsatt ikke bekreftet av voldgiftsretten i Lausanne.

DISSE SKAL DØMME JOHAUG I CAS:

ROMANO F. SUBIOTTO (CAS): Dommerpanelets siste tilskudd er også den mest rutinerte av de tre. Subiotto fører saker for både høyesterett i London og EU-domstolen i Luxembourg. Han jobber også opp mot Europakommisjonen og holder foredrag om rettspleie i EU.

JOHAUGS ENGELSKE ADVOKAT: Mike Morgan, her i møte med VG. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Subiotto har jobbet svært mye med idrettsjus, deriblant fungert som voldgiftsdommer i mer enn 70 CAS-saker. En av disse var saken mot tennisspiller Marin Cilic. Der satt han som dommer sammen med Jeffrey B. Benz, som Johaug-leiren har pekt ut denne gangen. Johaug-advokat Mike Morgan har dermed også hatt med Subiotto å gjøre tidligere, siden han forsvarte Cilic.

Subiotto snakker flytende engelsk, fransk, spansk, tysk og italiensk. Kanskje ikke så rart, for bakgrunnen er geografisk interessant: Selv er han britisk statsborger, bosatt i belgiske Brussel. To av besteforeldrene kom fra Italia. Moren er tysk, mens ektefellen er spansk. Selv vokste Subiotto opp i Sveits.

Subiotto er partner i et større advokatfirma med kontorer i London og Brussel.

MARKUS MANNINEN (FIS): En mann med mange roller i hjemlandet Finland. Manninen leder et overvåkende organ for det finske antidopingbyrået, samt disiplinærutvalget i det finske fotballforbundet. Han er medlem av antidopingutvalget til det internasjonale skiskytterforbundet, samt domsutvalget til kampsportforbundet UFC. Manninen ble uteksaminert jurist i 2003, og har siden den gang jobbet mye med idrettsjus, samt avtaler knytte til internasjonal handel, forsikringskontrakter og forholdet arbeidsgiver/arbeidstaker.

Manninen hatt 14 saker i CAS. Han har base i Helsinki, der han jobber i firmaet Hannes Snellman. Han har utgitt en rekke artikler knyttet til idrettsjus de siste åtte årene.

JEFFREY G. BENZ (Johaug): Therese Johaug valgte amerikaneren som «sin» dommer i CAS. Det er ikke overraskende, for Joahaugs engelske advokat (Mike Morgan) har en tendens til å velge Benz på vegne av klientene sine. Det skjedde blant annet da Morgan representerte Maria Sjarapova, Marin Cilic, Veronica Campbell-Brown og Lizzie Armitstead.

På nettsidene til selskapet JAMS, der Benz jobber, heter det følgende om juristen: «Mr. Benz er kjent for kreative løsninger, mye energi og bestemthet på det å drive frem løsninger. Et godt humør hjelper ham med å takle vanskelige samtaler og løse tilsynelatende umulige problemer».

Benz er en særdeles rutinert voldgiftsdommer, som har vært innom en lang rekke ulike felt i løpet av karrieren. I CAS-registeret står han oppført med 23 saker, men tallet er trolig langt høyere da en rekke saker aldri blir offentlig kjent. Han har base i Los Angeles, USA.

På nettsidene til sin tidligere arbeidsgiver er Benz sitert på følgende under punktet «målsetting»: «Jeg vet selv godt at det må være en vinner og en taper i sportsverden. Men i ADR (tidl. arbeidsgiveren) må det ikke være sånn. Partene kan avgjøre sin egen skjebne gjennom mekling, eller så kan de velge å la andre avgjøre det gjennom voldgift. Det er deres valg og jeg er opptatt av å hjelpe partene med å avgjøre sin egen skjebne».

PS! Dersom Therese Johaug idømmes 16 måneders utestengelse, eller strengere, i CAS, ryker OL i Sør-Korea i 2018. Hun fikk opprinnelig 13 måneder i Norge.