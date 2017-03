Johaugs lege Fredrik Bendiksen i ny bok: – Lett å la seg drive mot stupet

Therese Johaugs lege Fredrik Bendiksen skriver i en ny bok om hva som skjer når du gjør feil.

Selv om han ikke nevner dopingsaken spesielt, er det trolig at den tidligere landslagslegen sikter til denne saken i et kapittel i boka «Aktive valg», som er skrevet sammen med den kjente idrettscoachen Per Eftang.

– Vi har skrevet dette sammen, forteller Eftang til VG.

I boka gir de blant annet råd om hvordan du kan hjelpe om en venn havner i en alvorlig situasjon etter å ha gjort en feil.

– Det er ingen tvil om at Fredrik har vært gjennom en tung periode. Og det har vært viktig for meg å være en god venn i denne perioden, som mange andre har vært. Fredrik er veldig solid og dyktig. Han er veldig god for sine omgivelser. Da har vært lett å være en venn i denne perioden, sier Per Eftang.

13. oktober i fjor kom nyheten om at Therese Johaug hadde testet positivt for stoffet Clostebol. Langrennsløperen forklarte at hun skal ha fått i seg det forbudte middelet gjennom en leppesalve.

Daværende landslagslege Bendiksen sa at at det var han som kjøpte salven og ba Johaug bruke den.

– Dette er min feil, sa han på en pressekonferanse og trakk seg fra stillingen i Norges Skiforbund.

I boka heter det blant annet:

«Er du riktig uheldig gjør du en feil som både går ut over en annen uskyldig person samtidig som den tiltrekker seg massiv medieoppmerksomhet. Da er det fort gjort å havne i en kritisk og vanskelig situasjon. Feilen lar seg rett og slett ikke rette opp igjen. Samtidig fortsetter mediene sitt løp».

Om følgene av dette skriver forfatterne i «Aktive valg»:

«I en slik situasjon er det lett å la seg drive mot stupet. Din personlige og faglige integritet settes under hardt press - kanskje aller hardest av deg selv. Du kan fort være i en situasjon der du blir din egen verste dommer».

Fredrik Bendiksen har siden pressekonferansen i oktober bare uttalt seg offentlig i høringen. Denne uken ble det kjent at saken mot legen er henlagt av Antidoping Norges påtalenemnd.

– Det er dobbelt ulykkelig. En faglig feil som går utover en uskyldig utøver, det er nesten ikke til å bære, sa en følelsesladet Bendiksen under høringen.

Forfatterne skriver i boken om at du får paranoide reaksjonsmønstre der du føler at alle er etter deg.

«Du trekker for gardinene, du er overømfintlig for lyder, du sjekker låsene en ekstra gang eller du undersøker biler som kjører forbi. Du utvikler raskt en unnvikelsesadferd der du unngår å gå på kjøpesenteret. Du går heller ut etter mørkets frembrudd og du isolerer deg fra alle for mer sosiale lag. Du tar ikke telefonen og låse rikke opp døren hvis noen ringer på. Det tryggeste stedet er under dyna; i fosterstilling, mørkt, beskyttet, alene og isolert», heter det i boka.

– Ideen til boka kom da vi satt på en tribune i Heerenveen i 2013. Prosessen med denne boka startet altså lenge før astma-saken og Johaug-saken kom opp, sier Per Eftang.

Den tidligere Johaug-legen og hans medforfatter har også råd til hvordan du skal komme deg gjennom en slik situasjon:

De råder deg til å være regelmessig fysisk aktiv og tvinge deg til å spise små og hyppige måltider. De anbefaler også å oppsøke kjøpesenteret, konserten du hadde gledet deg og til å ha en normal sosial situasjon i vennelag.

De skriver også om hvor viktig støtten fra venner er i slike situasjoner.

Bendiksen og Eftang anbefaler å bry seg om du har en venn som havner i en slik alvorlig situasjon. De råder til å sende en hyggelig mail, en sms, ta en telefon eller komme på besøk.

Når VG spør Per Eftang om han har fulgt deres egne råd i boka overfor Fredrik Bendiksen i høst og vinter, svarer han:

– Ja.

Forlagssjef Jørn Engevik i Skagerrak Forlag AS sier til VG at Fredrik Bendiksen ikke ønsker å kommentere bokaen.