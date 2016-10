DALSBYGDA (VG) Det er tunge tider i Dalsbygda. Thereses far Thorvall håper støvet snart legger seg etter det han beskriver som et trist døgn.

Ett døgn har gått etter hele nasjonen så bildene en sønderknust Johaug etter at det ble klart at hun var tatt i doping. Landslagslege Fredrik S. Bendiksen sa at han trakk seg og mente at han hadde hele ansvaret for at han ga henne en krem mot solbrente lepper, som inneholdt et svakt anabolt steroid.

– Dette kommer det ikke noe godt ut av



På familien Johaugs gård i Dalsbygda treffer vi en tydelig preget far. Thorvall Johaug er sammen med naboene i gang med å flytte et stabbur.

– Jeg har vært opptatt med helt andre ting både i går og i dag. Det har vært godt å ha noe annet å drive med, sier han.

Han er frustrert over kaoset dette har skapt for datteren.

– Dette er jo ikke det de dopingjegerne skal drive med. De skal finne fram til juksemakerne. Dette kommer det ikke noe godt ut av, sier han, tydelig preget av det siste døgnets nyheter.

Pappa Johaug ønsker ikke å la seg fotografere, men prater med VG på tunet på familiegården. Han synes det datteren nå må gå gjennom er forferdelig trist.

– Dette er bare trist. Therese har vært opptatt av at alt skal være rent og ekte, helt siden hun var liten. I matlaging så vel som i idretten. At dette skal skje på grunn av en solbrent leppe, det er helt forferdelig, sier han til VG.

Selv har han ikke vært i kontakt med datteren siden torsdag ettermiddag, men forteller at Therese, tross en svært følelsesladet pressekonferanse, fikk tatt et steg tilbake og slappet av etter møtet med pressen.

– Hun er fryktelig preget av dette, det så dere jo. Men hun fikk roet seg ned i går, og jeg tror det var godt for henne å få det ut, sier han.

– Hvem i verden er det som ikke gjør feil?

Han fikk høre nyheten like etter Therese selv. Dagen etter har vært tunge også for ham.

– Det er klart det er tungt. Det er jo hele livet hennes, det er alt som har betydd noe i så mange år.

Han forstår at også datteren har et ansvar for hva slags stoffer som er i alt hun tar, men synes det er trist at det han omtaler som en menneskelig feil, får disse konsekvensene.

– Det er klart hun har et ansvar selv, men dette er en menneskelig feil. Hvem er det i verden som ikke gjør feil? Det er ingen.

Selv håper han Therese kommer seg gjennom dette, men medgir at trykket rundt henne det siste døgnet har vært tøft.

– Hun er innstilt på å komme seg videre, men all denne oppmerksomheten er utmattende, det er klart, sier han.