Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort, mener at det ikke var noen grunn til at FIS skulle anke dommen på 13 måneder. Skiløperen er «veldig skuffet», sier han.

– Vi er skuffet. Det er uforståelig, sier advokaten til VG.

– Hvorfor?

– Det var ingen grunn til at FIS skulle anke denne dommen. Domsutvalgets avgjørelse er streng, og den er strengere enn CAS' rettspraksis. Derfor ser jeg ingen grunn til at de skulle anke, sier Christian B. Hjort.

Han mener det er «uforsvarlig» av FIS å anke.

– Det er en avgjørelse som er streng, og i den strenge enden av CAS' rettsprasis. Jeg ser ingen grunn til det at de velger å gjøre dette.

– Hvordan reagerte Johaug selv?

– Jeg snakket med henne i går kveld, og hun er veldig skuffet.

Det ble tirsdag morgen klart at det internasjonale skiforbundet har anket dommen til CAS, som er den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrettssaker.

«FIS Doping Panel» sier i sin begrunnelse at straffen er på den lavere enden av mulige sanksjoner, og de mener at straffen ikke gjenspeiler at Johaug ikke klarte å få med seg dopingadvarselen på pakningen, til en medisin som var kjøpt i utlandet og som var ukjent for henne.

Manager Jørn Ernst sier dette til VG tirsdag morgen:

– Therese er veldig skuffet. Hun håpet det var satt en strek nå.

Ernst har ikke selv pratet med langrennsløperen. Det har derimot advokat Christian B. Hjort gjort. Han fikk FIS-avgjørelsen sent mandag kveld.

– Det var ikke denne avgjørelsen vi håpet på. Nå må vi bare vente og se hva utfallet blir, sier Jørn Ernst.

Therese Johaug fikk en dom på 13 måneder fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Det er denne dommen som FIS mener er for lav. Derfor vil de nå ha en ny vurdering i CAS, som er den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.

For Therese Johaug handler nå alt om å få en dom som gjør at hun likevel rekker å delta i vinter-OL i Pyeongchang i februar 2018.

I midten av februar ble det klart at Johaug selv ikke anker dommen.

– Vi har vurdert sannsynligheten for å få et bedre resultat opp mot den usikkerheten og uforutsigbarheten en anke innebærer, sa Johaugs advokat Christian B. Hjort til VG den gang.