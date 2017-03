Johaug velger samme mann som Sjarapova til ankesaken i CAS

Amerikanske Jeffrey Benz var dommer da Maria Sjarapova (29) fikk redusert straff i idrettens høyesterett. Nå har Therese Johaug (28) gjort som tennisstjernen.

Det bekrefter Johaugs advokat Christian B. Hjort overfor VG fredag ettermiddag.

– Benz er en anerkjent og respekt voldgiftsdommer, basert i Los Angeles. Han er i utvalget av tilgjengelige CAS-dommere og har i tillegg til sin generelle «voldgiftskompetanse» vært dommer i en rekke dopingsaker i CAS, sier Hjort.

Det var NRK som først omtale saken. Hjort sier valget falt på Jeffrey Benz fordi han nyter stor respekt. Amerikaneren satt blant annet i panelet i sakene til tennisstjernene Maria Sjarapova og Marin Cilic. Førstnevnte fikk redusert utestengelse fra to år til 15 måneder etter at saken var ferdigbehandlet i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

– Vi mener at han gjennom sakene han har deltatt i, i CAS, har innsikt i de spørsmålene som CAS skal ta stilling til, fortsetter Hjort.

– I hvilken grad har Mike Morgan (Johaugs nye advokat) vært involvert?

– Jeg kommenterer ikke intern kommunikasjon, men valget er tatt i samråd med ham, svarer Johaugs advokat.

Samme advokat som Sjarapova

Det kuriøse oppi det hele, er at nettopp Mike Morgan var forsvarer for Maria Sjarapova i hennes CAS-sak – og ovennevnte Cilic. NRK skriver at Jeffrey Benz har vært dommer i tre av sakene hvor Morgan har sittet i forsvaret. Én av sakene endte med full frifinnelse og to av sakene endte med redusert straff.

I CAS, der Therese Johaugs dopingsak skal opp i løpet av de neste månedene, har begge partene i saken mulighet til å velge én dommer hver. Johaug skal opp mot Det internasjonale skiforbundet (FIS), og de har valgt finnen Markus Manninen som sin dommer, ifølge Hjort.

– Jeg har ikke annen kjennskap til ham enn det som er offentlig tilgjengelig informasjon, og kan ikke kommentere FIS sine beveggrunner for å velge ham, sier Hjort om Manninen.

13 måneder

Jeffrey Benz og Manninen, pluss én hoveddommer til, blir trioen som skal avgjøre Therese Johaugs skjebne. I januar ble 28-åringen idømt en straff på 13 måneders utestengelse fra langrennssporten av Domsutvalget i Norges idrettsforbund. Det var denne dommen FIS valgte å anke.

Christian Hjort forklarer valget av dommer Benz ytterligere:

– I alle voldgiftssaker der partene kan nominere hver sin dommer så prøver man å finne frem til den som er best egnet. Det har vært en kartlegging av de dommerne som har vært tilgjengelig i utvalget og de vi tror har best innsikt i disse spørsmålene.

– Har nasjonalitet og kunnskap om langrenn vært en medvirkende faktor til valget?

– Det har vært en totalvurdering.