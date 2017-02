Johaug utestenges i 13 mnd.: – Det føles feil

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund har konkludert: Therese Johaug (28) utestenges i 13 måneder etter å ha testet positivt på et forbudt stoff i høst.

Det bekrefter Norges Idrettsforbund i en pressemelding.

«Jeg er glad for at domsutvalget ser at det ikke var noen prestasjonsfremmende hensikt eller effekt ved bruken av leppekremen. Jeg er også glad for at utvalget er enige i at jeg ikke hadde noen grunn til å tvile på de forsikringer jeg fikk av landslagslegen. Jeg skjønner at dopingreglene må være strenge. Det føles likevel feil at jeg kan få tretten måneders utelukkelse for bruk av en leppekrem. Jeg vil bruke de nærmeste dagene til å tenke igjennom hva jeg skal gjøre videre sammen med min advokat» sier Johaug etter at dommen har falt.

Dommen er én måned kortere enn hva påtalenemnda i Antidoping Norge hadde innstilt. Den gjør at Johaug vil kunne konkurrere igjen fra 18. november 2017. Dermed rekker hun OL i Sør-Korea tidlig i 2018.

– Den umiddelbare reaksjonen er at vi merker oss at domsutvalget har konstatert at utøver har et personlig ansvar, og det mener vi er viktig for arbeidet med antidoping, sier advokat Niels Kiær i Antidoping Norge til VG.

Han fungerte som aktor i saken mot Johaug i slutten av januar.

I dagens dom heter det at «Therese Johaug har anført at lenger utelukkelse enn "klart under ett år" vil være i strid med regelverkets bestemmelser om proporsjonalitet. Domsutvalget er ikke enig i dette, og legger til grunn at dette følger av fast praksis fra CAS».

Videre heter det at «Dersom Johaugs sak derimot hadde ligget slik an at riktig utelukkelse i utgangspunktet skulle ha vært på nivå rundt 16 måneder, måtte Domsutvalget ha tatt stilling til om blant annet prinsippet om forholdsmessighet kunne ha gitt lovlig grunnlag for å fastsette utelukkelsen så kort at hun kunne rekke å delta i OL 2018. Dette spørsmålet kan ikke ses avgjort av CAS».

VG har ikke fått kontakt med manager Jørn Ernst eller Johaug-advokat Christian B. Hjort i ettermiddag.



Under den åpne dopinghøringen på Ullevaal stadion for to uker siden, fikk Johaug spørsmål om hvordan hun ville forholde seg til en dom på henholdsvis 12 og 14 måneders utestengelse.

28-åringen svarte den gangen følgende:

– Det er enormt stor betydning for min del. Får jeg 12 måneder får jeg sjansen til å konkurrere fra november på Beitostølen. Blir det 14 måneder mister jeg den optimale oppladningen til OL.

Avgjørelsen til domsutvalget i Norges Idrettsforbund ble altså en middelvei på 13 måneder.

Både WADA, FIS, Antidoping Norge og Johaug selv har anledning til å anke dagens avgjørelse. Overfor VG forteller Niels Kiær at Antidoping Norge ikke har avgjort hva de gjør.



Det var under et høydeopphold i Italia i fjor høst at Johaug skal ha fått en medisin, Trofodermin, av landslagslege Fredrik Bendiksen. Hun skal da ha slitt med sårdannelser på den ene leppen i lengre tid.

Medisinen ble kjøpt på et apotek i italienske Livigno, og inneholdt steroidet clostebol, som står på WADAs forbudtliste. Den var merket med en dopingadvarsel, men hverken Bendiksen eller Johaug skal ha sett dette, hevdet de under høringen på Ullevaal stadion.



