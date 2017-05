Johaug til VG: Jeg er forberedt på at OL kan ryke

MATHALLEN I OSLO (VG) Snart skal saken til Therese Johaug (28) opp i CAS, langrennsstjernen forteller til VG at det vil bli veldig tøft og vondt om OL i Pyeongchang neste år ryker.

I sommer er det ventet at dopinganken fra FIS (Det internasjonale skiforbundet) mot Johaug skal opp i CAS (idrettens voldgiftsdomstol).

Hverdagen består stort sett av trening for 28-åringen, men det blir også tid til kos før hun må forklare seg om den positive clostebol-testen igjen.

Torsdag kveld hadde Johaug invitert med seg landslagsvenninnene Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga, samt venninnen Ida Eide, på kakebakekurs i Oslo hos en av sine sponsorer. Marit Bjørgen og sønnen Marius skulle også vært med, men de ble forhindret fra å komme.

– Det som skjer i CAS er egentlig bare å dra frem sine egne erfaringer med det jeg var gjennom i vinter. Og jeg tenker at jeg har vært gjennom det før. Det er vanskelig å forberede seg optimalt til det som skal skje der, man må ta det litt som det kommer og, sier Johaug til VG.

Det er tydelig at Johaug trives på kjøkkenet blant alt det søte. Hun smaker litt underveis. Hun visper sammen ulike typer krem som en proff. Det er mye latter ved kokeplatene når venninne forsøker seg på oppskriftene sammen med konditor Lars Lian.

Det begynner å bli en stund siden dopingsaken mot Johaug smalt i fjor høst. Hun forteller at hun har fått det litt på avstand, selv om hun har den hengende over seg hele tiden. Og nå skal hun altså snart forklare seg igjen.

Fant tonen med stjerneadvokaten



Den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan skal føre Johaugs sak i CAS, han har hatt både Alberto Contador og Maria Sjarapova på kundelisten. Johaug har fortsatt ikke møtt ham.

– Jeg har snakket med ham, sier Johaug.

– Fant dere tonen?

– Ja, så jeg føler jeg har utrolig dyktige folk rundt meg, svarer Johaug.

– Hva var han opptatt av?

– Det var jo hele saken da. Ikke noe spesielt å trekke frem, svarer Johaug.

– Har du snakket med noen av de norske utøverne som har vært i CAS før?

– Jeg har snakket en del med Martin. Så jeg får jo en del erfaringer fra han. Jeg har hørt hva han opplevde, så det er bare å stille med åpne armer og være forberedt på at det kan gå både den ene og andre veien, svarer langrennsstjernen.

– Gruer du deg til å møte i CAS?

– Jeg gruer meg ikke egentlig. Jeg skal bare ned og forklare det jeg har forklart fra første dag siden dette skjedde. Jeg skal bare ned å si sannheten, som jeg har gjort. Jeg har svar på alt, svarer Johaug.

28-åringen har med seg tolk til Lausanne og CAS. Hun syns det gir en trygghet at hun kan snakke norsk, så ingenting blir misforstått.

Johaug ble VM-dronningen av Falun i 2015 med tre gull. Hun vant to i Val di Fiemme (2013) og to på hjemmebane i Oslo i 2011. Men i vinter måtte hun altså se lagvenninnene kjempe om gullene i Lahti uten henne.

Selv om hun forbereder seg til OL neste år, og forteller at hun er i rute, så forteller hun at hun er forberedt på at OL ryker. I februar fikk Johaug dommen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbud, utestengt i 13 måneder.

Har i hodet at OL kan ryke



Dersom hun får 16 måneder eller mer av CAS kan hun ikke delta i OL i Sør-Korea neste år.

– I hodet mitt fokuserer jeg på at jeg skal rekke OL, men jeg må være forberedt på at det ikke kan gå også. Så jeg har det oppi hodet også, at OL kan ryke og, sier Johaug til VG og fortsetter:

– Men jeg prøver og gjøre et helhjertet forsøk på å være best mulig forberedt til å gå i OL, men går det ikke, så går det ikke. Jeg får ikke gjort noe med det. Men det er klart det blir tøft og vondt. Jeg har sett at livet er ikke bare ski. Det er kanskje den største erfaringen jeg har tatt med meg fra det her. Det er andre verdier i livet og.

OL i Pyeongchang starter 9. februar neste år. Johaug tok sølv (30 kilometer) og bronse (10 kilometer) i OL i Sotsji for drøyt tre år siden.