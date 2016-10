Johaug takker for støtten: - Det betyr mer enn dere aner

Therese Johaug har fått massiv støtte etter at hennes positive dopingprøve ble kjent. Nå takker hun for støtten.

Det er på bildedelingstjenesten Instagram har Therese Johaug lagt ut et bilde av et hjerte ved siden av hennes eget ringeklokkenavn. Selv skriver hun:

«I går (torsdag) kom jeg hjem til at noen hadde klistret et lite hjerte på ringeklokken min. Tusen tusen takk for all omtanke og kjærlighet jeg får! Det betyr mer enn dere aner.. <3 T»

Meldingen ble lagt ut like etter klokken 18 fredag kveld, og kom ikke lenge etter at Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg hadde uttrykt sin støtte og sympati til forrige vinters ubestridte langrennsdronning.

– Det kom som et sjokk på alle. Vi hadde jo vært sammen den uken, og jeg så at det var et eller annet, men hun hadde ikke sagt noe. Hun har vår fulle støtte, sier Marit Bjørgen, og legger vekt på at hun vet hva Therese Johaug står for og hvilke verdier lagvenninnen har.

Også Ingvild Flugstad Østberg var tydlig preget av dopingsaken til Johaug.

– Jeg får så vondt av Therese og Fredrik (lege), og unner ingen å ha det så vondt som vi har sett at Therese har hatt det, sier Ingvild Flugstad Østberg.

De to profilene er langt fra de eneste som har uttrykt støtte til Johaug.

TESTET POSITIV: Therese Johaug har avgitt en positiv dopingprøve på stoffet clostebol. Her fra torsdagens pressekonferanse. Foto: Terje Bringedal , VG

Vibeke Skofterud, som gikk sammen med Johaug på landslaget i mange år og som har både OL-gull i 2010 og VM-gull i 2011 i stafett sammen med henne, mener dopingsaken er tragisk.

– Jeg får ikke uttrykt sterkt nok hvor lei meg jeg på Thereses vegne. Det er en kjempesvikt som aldri skulle skjedd. Og det er Therese som står igjen og må ta støyten. Jeg har ikke ord for hvor forferdelig jeg synes det er. Huff. Tragisk og krise, sier Vibeke Skofterud til VG.

Også Kristin Størmer Steira, som tok stafettgull sammen med Johaug i OL i 2010 og i VM i 2011 og 2013, synes saken er trist.

– Dette er forferdelig trist og leit. Jeg kan ikke forestille meg hvordan Therese har det, men dette er jo enhver utøvers verste mareritt. Tungt å se hvordan hun har det, uten mulighet til å gjøre noe annet enn å være her for henne. Så håper jeg også som Marit sa at folk husker på at det er menneskelig å gjøre feil, sier Steira til VG.

