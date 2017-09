Johaug-sponsor om ny avtale etter dopingdommen: – Uproblematisk

Bare dager etter at Therese Johaug (29) ble idømt 18 måneders utestengelse for brudd på dopingreglene, signerte skistjernen en ny sponsoravtale.

Selskapet «Saltdalshytta» er det nye tilskuddet i Johaugs sponsorportefølje.

De har stilt en hytte på Sjusjøen til disposisjon for 29-åringen helt siden det ble kjent at hun testet positivt på clostebol i fjor høst. Men først nå – halvannen uke etter at Johaug fikk en endelig dom i CAS – formaliseres samarbeidet.

– Therese lånte en hytte i en kort periode, men trivdes så godt at hun ønsket å tenke lenger frem i tid. Hun skal ikke etablere seg som en klassisk hyttebruker, men har behov for gode treningsforhold og er glad i den norske fjellheimen, sier markedssjef Trond-Arve Nikolaisen til VG.

– Hun soner en dom etter å ha testet positivt på et anabolt steroid. I hvilken grad var det problematisk for dere?

– Vi har sagt at vi ikke vil spekulere i hvorvidt dommen var for streng eller ikke. Vi står utenfor diskusjonen om landslag, utøver og fordeling av skyld, men støtter Therese som person. Hun er utestengt, men vi kjenner henne som person og har blitt glad i henne – akkurat som det norske folk virker å ha blitt, sier Nikolaisen.

Han mener alle fortjener en ny sjanse. Også Therese Johaug.

Den ferske dommen gjør at langrennsyndlingen ikke får delta i vinterens OL. Dermed går hun glipp av to sesonger etter den fatale episoden i Italia i fjor høst.

MARKEDSSJEF I SALTDALSHYTTA: Trond-Arve Nikolaisen. Foto: , Saltdalshytta

I dommen kommer det klart frem at dommerne ikke tror Johaug brukte et forbudt stoff i den hensikt å forbedre prestasjonene sine.

– Ville det motsatte gjort det mer problematisk å signere en avtale med henne?

– Det blir spekulasjoner, men sånn situasjonen er i dag, så velger vi å stole på henne. Dette er første gang hun får en dom, og en ny sjanse fortjener alle, sier Nikolaisen.

– Var dette en vanskelig vurdering?

– Absolutt ikke. Helt uproblematisk, sier hyttesjefen om avtalen som strekker seg over tre år.

VG omtalte allerede tidlig i juni hvordan apparatet rundt Therese Johaug forhandlet med nye sponsorer. Hytteprodusenten som nylig signerte avtale var én av disse.

Etter det VG forstår er manager Jørn Ernst fortsatt i dialog med et par andre norske selskaper som også ønsker å knytte seg til Johaug. Ingenting er imidlertid signert ennå.

– Sponsorsituasjonen er positiv og vi får stadig vekk henvendelser. Det er tillitvekkende, sier Ernst til VG.

– Kan sponsorporteføljen rett og slett bli «full»?

– Vi er heldige som har sponsorer som har vært med lenge, og som ønsker å fortsette. Det er begrenset hvor mange flere vi kan signere, for Therese skal levere tilbake til sponsorene også, bekrefter han.

– Johaug soner en dopingdom på 18 måneder. Er du overrasket over hvor – sett med deres øyne – positivt markedet har reagert?

– Det viser jo at Therese har hatt en sterk posisjon i det norske markedet, og i det norske folk. Det er hyggelig å få bekreftet at hun er attraktiv i markedet. Jeg er egentlig ikke så overrasket, men situasjonen tatt i betraktning var det jo en mulighet for at det ikke gikk sånn, erkjenner Ernst.

Skimerket Fischer er foreløpig den eneste sponsoren som har satt sin avtale med Johaug på vent mens 29-åringen soner ferdig. Selskaper som Asko, Huawei, TAG Heuer og Jordbærpikene står fast ved sine avtaler.

Det fikk nylig Jacob Lund, tidligere sponsorsjef i DNB, til å kalle dem feige overfor nettstedet Kampanje.

– Det er ganske fantastisk at Asko og TAG Heuer har bedre innsikt i dopingreglene enn det CAS har. Jeg tror det er en feighet som gjør at man ikke tør å ta konsekvensene, fordi jenta er godt likt. Både når det gjelder Sundby og henne, er det ingen som har reagert. Det er i beste fall uklokt med tanke på fremtiden for norsk skiidrett og eventuelle dopingdommer, sa mannen som tidligere ble titulert som «sponsorkonge».

Både Jørn Ernst og Trond-Arve Nikolaisen fikk med seg utspillet i forrige uke.

– Det er alltid noen som ønsker å stå på den siden, uansett hva det hadde vært. Det får stå på hans regning, men vi er på linje med de andre sponsorene i teamet hennes. Vi stoler på henne som person, sier markedssjefen i Saltdalshytta.

Jørn Ernst er enig:

– De fleste tenker litt annerledes enn Jacob Lund rundt dette spørsmålet, sier Johaugs manager til VG.