På dag to i dopinghøringen innrømmet Therese Johaug (28) at hun mottok en e-post fra Norges Skiforbund med varsel om å gjennomføre antidoping-kurset «Ren utøver».

På dopinghøringens første dag gikk Johaug hardt ut mot Skiforbundet, og mente at hun ikke hadde fått god nok oppfølging i antidopingarbeid.

Torsdag kom det frem nye opplysninger i saken:

For 22. april 2015, halvannet år før hun avla den positive dopingprøven, fikk Therese Johaug en e-post fra Norges Skiforbund der beskjeden var at hun måtte gjennomføre Antidoping Norges «Ren utøver»-program.

Dette ble Johaug-advokat Christian Hjort klar over onsdag kveld.

E-posten inneholdt også beskjeder om kommende markedsoppdrag.

– Som jeg sa i går, kan jeg ikke huske å ha fått den beskjeden. Men jeg ser jo nå at jeg har fått det. For min del er markedsdagene et vilt kaos med oppdrag fra sent på morgenen til sent om kvelden. Jeg må bare beklage det. Jeg så i går at jeg ikke kan huske det og det gjør jeg fortsatt ikke nå, sier Johaug i retten.

