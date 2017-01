Johaug om timene etter sjokkbeskjeden: «Si hva som har skjedd!»

ULLEVAAL STADION (VG) Under sin egen dopinghøring fortalte Therese Johaug (28) om de dramatiske timene fra hun fikk vite om den positive dopingprøven den 4. oktober 2016.

Det er hennes egen advokat, Christian Hjort, som ønsker svar på det. Skistjernen forklarte seg i en drøy time under hennes egen høring på Ullevaal Stadion onsdag.

Johaug var hjemme i Oslo, da hun fikk beskjeden om en positiv dopingprøve.

La på og hylte



– Jeg var på kjøkkenet fordi jeg hadde støvsugd. Jeg så på telefonen at jeg hadde ubesvart anrop fra Vidar Løfshus (landslagssjef i Norges Skiforbund), og at jeg hadde fått en melding fra Antidoping Norge med et passord om et skrivebeskyttet dokument jeg skulle lese på mail, innleder Johaug.



– Vidar lurte på om han kunne komme hjem til meg. Jeg tenkte at noe har skjedd med familien min eller noen av de nærmeste rundt meg. Han lurte på om jeg var hos meg selv eller hjemme. Jeg skreik i telefonen «si hva som har skjedd, si hva som har skjedd», fortsetter 28-åringen.

Johaug forteller deretter at Løfshus spurte om hun hadde fått mail. Han skal så ha sagt at «han kom opp til henne».

– Også la jeg på, og stod og hylte. Jeg tok passordet, gikk inn på mailen og så at jeg hadde avlagt en positiv dopingprøve. Og jeg var i sjokk, rett og slett, sier Therese Johaug.

Tenkte ikke klart



Videre forteller 28-åringen at kjæresten Nils Jakob Hoff befant seg på butikken. Da han nærmet seg parets leilighet skal han ifølge Johaug «bare ha hørt at en person hylskrek».

– Han lurte på «hva i alle dager er det som skjer her». Da han gikk nærmere opp trappen hørte han at det kom fra leiligheten vår. Jeg stod i gangen og, ja, det var rett og slett sjokk. Jeg var ikke kompetent til å finne ut hva dette gjaldt. Jeg klarte ikke tenke klart i det hele tatt, sier Johaug.

Kjæresten ringte landslagslegen



Johaugs kjæreste, Nils Jakob Hoff, er en kjent norsk roer, men også medisinstudent. Hoff skal deretter ha spurt Johaug hvor dopingkontrollskjemaet hennes var, ba henne finne frem medikamentene hun hadde brukt i Italia. Hoff forstod hva som var galt da Johaug fant frem Trofodermin-kremen.



Deretter skal Hoff selv ha ringt til landslagslege Fredrik S. Bendiksen. Bendiksen skal så ha kjørt til Oslo for å ha en samtale med Johaug ansikt-til-ansikt. I mellomtiden hadde både Løfshus og skiforbundets advokat ankommet Johaugs bolig. Da Bendiksen ankom, forteller Johaug at ble de enige om hva som hadde skjedd.

Johaugs advokat vil selv vite fra sin klient hva de ble enige om.



– Han hadde ingen god forklaring på at han hadde gitt meg det der. Men jeg var i sjokk hele den kvelden, og kan ikke huske eksakt hva han sa, sier Johaug.



– Men erkjente han at han gjorde feil? spør Hjort.



–Ja, han gjorde jo det. Jeg sa jeg spurte om den stod på dopinglista, og han husket det.

Ville gjøre avhør raskt



Johaug sier at på grunn av omstendighetene var det ingen som helt skjønte hva som hadde skjedd. At det opplevdes som et sjokk for alle der. Selv var hun helt i kjelleren.

Dommer Ivar Sølberg har gjort et poeng ut av at det tok tid før Johaug forklarte seg for Antidoping Norge. Johaug sier at hvis det hadde vært opp til henne selv, så hadde de gjort det dagen etter hun fikk vite prøveresultatet.

– Jeg ville gjøre det unna så fort som mulig, men de sa at vi skulle vente til den tirsdagen (11.oktober) – uken etterpå – med dét, sier Johaug.

