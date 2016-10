Johaug og lege avhørt etter syv dager: – Helt klart uheldig

Da Therese Johaug (28) og eks-landslagslege Fredrik Bendiksen ble informert om den positive A-prøven – gikk det syv dager før de forklarte seg for Antidoping Norge.

I denne perioden møttes skistjernen og legen ved minst én anledning og holdt jevnlig kontakt frem til pressekonferansen på Ullevaal stadion da dopingsaken slo ned som en bombe i idrettsverdenen.

Dette betyr at Johaug og Bendiksen har hatt full anledning til å gå gjennom hendelsesforløpet fra skjebnedagene i Livigno før de avga en uavhengig forklaring for Antidoping Norge.

– Praksisen er helt klart uheldig da de involverte kan snakke sammen, tilpasse og samstemme forklaringer. Systemet i seg selv gir rom for spekulasjoner og synsing, sier advokat Gunhild Lærum til VG.

Legen: Det er sånn vi oppfatter situasjonen

Da Therese Johaug og eks-landslagslege Fredrik Bendiksen møtte pressen på Ullevaal stadion, var de begge klare på at de var enige om hendelsesforløpet i dopingsaken.

– Først vil jeg si, Therese, at det du akkurat nå har fortalt pressekorpset er helt sammenfallende med det de kommer til å høre fra meg. Du har fortalt hele sannheten så langt jeg kan skjønne, og hvordan dette henger sammen og at det er sånn vi oppfatter situasjonen du og jeg – og det synes jeg du har gått gjennom veldig bra, innledet Bendiksen sin seanse på den aktuelle pressekonferansen.

Slik var hendelsesforløpet i uken i begynnelsen av oktober, som Johaug beskriver som «den verste uken i hennes liv»:

4. oktober: Johaug og Bendiksen ble oppringt av landslagssjef Vidar Løfshus og orientert om at A-prøven fra dopingtesten 2,5 uke i forveien var positiv, og at den viste spor av en lav mengde med det forbudte anabole steroidet, clostebol.

– Det eneste jeg vet er at Therese har brukt er Trofodermin-kremen. Jeg sjekker, og da finner jeg svaret på det. (…) Jeg var hjemme hos Therese denne kvelden nyheten kom, og vi har holdt jevnlig kontakt siden, fortalte Bendiksen på pressekonferansen.

10. oktober: Seks dager etter at resultatet av A-prøven ble kjent for Johaug og Bendiksen, forelå resultatet av B-prøven – som også var positiv.

11. oktober: En uke etter at Johaug og Bendiksen ble kjent med den positive A-prøven, avga de sine forklaringer hos Antidoping Norge.

– I en straffesak ville dette ikke funnet sted. Den enkelte ville gi forklaring hver for seg og uavhengig av hverandre, og dokumentene ville blitt klausulert til avhørene var avsluttet, sier Lærum.

13. oktober: Pressekonferanse med blant annet Johaug og Bendiksen på Ullevaal stadion om den positive dopingprøven.

– Ryddig og profesjonell prosess



– Therese og jeg har vært var hos Antidoping Norge for to dager siden og gitt hver våre uavhengige detaljerte forklaring til de som undersøker slikt i Antidoping Norge, og så skal selvfølgelig de behandle dette videre, sa Bendiksen til pressen, og understreket at han ble tatt godt imot ved Antidoping Norge og at prosessen var profesjonell og ryddig.

– Jeg har forklart meg godt og vi satt sammen i to timer og jeg fikk lagt frem bevisene for denne kremen og hva som var blitt kjøpt og så videre. Det var en grundig og god prosess. Situasjonen videre er at de skal gå gjennom opplysningene de har fått av oss to, uavhengig av hverandre og fremme sak for påtalenemnda i Antidoping Norge, fortsatte Bendiksen.

Johaugs advokat, Christian B. Hjort, avviser overfor VG at forklaringene til Johaug og Bendiksen er samkjørt:

– Svaret på det er nei, men det var kontakt med Fredrik Bendiksen innledningsvis da Therese fikk svar på prøven. Hun tok kontakt med ham og lurte på «Hvordan i all verden dette kunne skje med den kremen han godkjente», svarer Johaugs advokat, Christian B. Hjort, til VG.

Advokaten henviser til Antidoping Norge når det gjelder kritikken av systemet.

Advokat Nils R. Kiær i påtalenemnda i Antidoping Norge ønsker ikke å kommentere vurderinger av bevis, parter eller deres forklaringer i saken, men han sier følgende på generelt grunnlag:

– Hva gjelder undersøkelsene av brudd på Norges Idrettsforbunds (NIF) lov, herunder dopingsaker, må man huske på at Antidoping Norge selvsagt ikke har noen politimyndighet. Samtaler med utøvere baseres på frivillighet og de involvertes tilgjengelighet, sier Kiær til VG.

Straffbart å forklare seg uriktig



Advokaten opplyser også at samtaler med involverte, samt andre undersøkelser gjennomføres med det for øye å få frem hva som har skjedd i en spesifikk situasjon.

– Stort mer kan jeg egentlig ikke si til dette, sier Kiær.

– Vil dere på bakgrunn av dette endre praksisen til en senere sak?

– Hva gjelder endringer i NIFs lov må du nesten snakke med NIF, svarer advokaten.

– Men hvorfor ble de ikke innkalt til samtale med en gang, slik at dere med sikkerhet vet at forklaringene ikke er tilpasset?

– Dette er et spørsmål som administrasjonen nesten må svare på. Påtalenemnda har ikke ansvar for etterforskningen, svarer han.

Ifølge NIFs lov (§ 11-4), er det straffbart å gi uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer.

Antidoping Norge opplyser til VG at de ikke ønsker å gå inn på de vurderinger som gjøres i forhold til etterforskningen.

– Men er dette en svakhet i systemet?

– Vi vil ikke gå inn på de etterforskningskritt som vi har, og vi ser ingen grunn til å snakke om hva vi har gjort, vurderinger vi har gjort og når vi har gjort det – i tilknytning til etterforskningen vår, svarer kommunikasjonsleder Halvor H. Byfuglien til VG.