Johaug møter pressen: – Hun har hatt det tøft og tungt

Therese Johaug skal torsdag møte pressen for å svare på flere spørsmål rundt hennes positive dopingprøve.

Det får VG opplyst torsdag formiddag.

Det har gått to uker siden det ble kjent at Therese Johaug ble tatt for å ha brukt det ulovlige stoffet clostebol.

Da landslaget var på høydeopphold i italienske Livigno i høst, skal landslagslege Fredrik S. Bendiksen ha tatt ut to kremer for sårbehandling på et apotek. En av de to var av typen Trofodermin, en krem Johaug tok i bruk på kvelden den 4. september.

Ifølge Skiforbundet skal Johaug ha sjekket med Bendiksen om kremen var tillatt å bruke, og at den ikke inneholdt forbudte stoffer. Han hadde ikke registrert at den inneholdt clostebol, et anabolt stereoid, et stoff som står på WADAs liste over forbudte stoffer.

Johaugs manager Jørn Ernst forteller til VG at skistjernen vil møte pressen siden hun er klar over at media har spørsmål som de ønsker svar på.

– Det at det har gått lang tid er på grunn av at Antidoping Norge må få inn alle formelle samtaler. I tillegg har Therese vært sterkt preget og ikke vært klar før nå. Hun har det tøft og tungt, og det er også noe av grunnen til at vi har ventet, sier Ernst til VG.

Siden avsløringen har flere spørsmål dukket opp. Som at hvordan Johaug mottok hele pakningen med dopingvarsler på og hvordan hun kunne unngå å se det.

Forrige uke ble det klart at påtalenemnda har vedtatt at Therese Johaug er suspendert i to måneder i påvente av domsavsigelse i dopingsaken mot henne og at det samtidig også opprettes sak mot Johaugs tidligere lege, Fredrik S. Bendiksen.

– Bakgrunnen for vedtaket er at Påtalenemden er av den oppfatning at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld, sa leder av Påtalenemnden, Anstein Gjengedal da.