SEISER ALM/OSLO (VG) Therese Johaug (29) er utestengt fra all idrett i 18 måneder. Det betyr at hun mister OL i Pyeongchang i februar neste år.

Dommen ble offentliggjort av Idrettens Voldgiftsrett (CAS) klokken 11.45 torsdag.

Den magiske grensen for å rekke OL var på 15 måneder. Straffen på 13 måneder fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund ble dermed økt til 18 måneder, etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket saken til CAS.

– Therese Johaug er fullstendig knust over avgjørelsen som innebærer at OL og hele neste sesong ryker, skriver Advokatfirmaet Hjort, som har representert Johaug, i en pressemelding.

I dommen heter det blant annet at Johaug «feilet i å gjennomføre en sjekk av pakken, som ikke bare inneholdt et forbudt stoff, men også inkluderte et dopingvarsel».

– Hun forstår ikke at idretten kan utelukke henne i to fulle sesonger for bruk av en leppekrem hvor det verken forelå prestasjonsfremmende hensikt eller effekt, og som hun tok ansvar for å kontrollere med en ekspert. Når det i dommen slås fast at det ikke dreier seg om juks, men en feil så fremstår 18 måneder som uforståelig og uforholdsmessig, fortsetter advokatfirmaet Hjort.

Therese Johaug og hennes team holder en pressekonferanse på Hotel Steiger-Dellai i Seiser Alm nå klokken 12.15. Der har skistjernen vært på treningsleir den siste uken.

– Jeg er i sjokk og synes dette er veldig vanskelig å håndtere, sier landslagssjef Vidar Løfshus i en pressemelding.

Etter det VG kjenner til, skal Johaug ha fått dommen i går kveld. I formiddag trente hun sammen med broren Karstein i den italienske fjellandsbyen. 29-åringen har bedt om ikke å bli filmet før selve pressekonferansen

– Therese Johaug har et sterkt ønske om å komme tilbake i langrennssporet og verdenseliten og håper at motivasjonen holder i den lange utelukkelsestiden som nå står foran henne, skriver advokatfirmaet Hjort.

Johaug befant seg også i Seiser Alm torsdag kveld, da CAS meddelte at den endelige dommen ville komme i dag, tirsdag.

– Det må være helt forferdelig. Det er den verste beskjeden hun kunne fått. Hun må nå legge om hele planen sin. Det er svært alvorlig, sier langrennsekspert Fredrik Aukland til NRK.

Ti lange måneder

Svaret har hun nå fått og punktumet for dopingsaken er dermed satt, ti måneder etter at offentligheten ble kjent med Johaugs positive dopingprøve første gang.

På en pressekonferanse 13. oktober kom det frem at Johaug hadde avlagt positive dopingprøve for bruk av det anabole steroidet clostebol. Johaug forklarte at hun fikk det i seg etter bruk av leppekremen Trofodermin, som hun har forklart at landslagslege Fredrik S. Bendiksen kjøpte for henne i den italienske byen Livigno.

Den 19. oktober ble hun suspendert i to måneder. Deretter røk hele forrige sesong. I februar fikk Johaug beskjed om at hun var utestengt i 13 måneder av Domsutvalget i Norges idrettsforbund.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) var ikke fornøyd med 13 måneders utestengelse, og anket. Noe som førte saken til CAS, hvor dommen nå er klar.

Planla for OL



Johaug forklarte seg for CAS i Lausanne 6. juni. Hun hadde med seg kjendisadvokaten Mike Morgan, manager Jørn Ernst og kjæresten Nils Jakob Hoff til Sveits.

Johaug har gjennom hele utestengelsen hatt fokus på OL i Sør-Korea. I januar var hun i OL-byen Pyeongchang sammen med trener Pål Gunnar Mikkelsplass og testet OL-løypene.

Vinterlekene i Pyeongchang i Sør-Korea starter fredag 9. februar neste år.

