Johaug-lege: – Nesten ikke til å bære

ULLEVAAL STADION (VG) Tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen kjempet mot tårene da han igjen påtok seg all skyld for Therese Johaugs positive dopingprøve i dag.

Bendiksen smilte forsiktig til Johaug idet han satte seg ned i vitnestolen i formiddag. Så tok han fatt på en lang og detaljrik forklaring om hva som skjedde da han kjøpte en krem inneholdende et forbudt stoff i Italia i fjor høst.

Den skal ha vært utløsende for at Johaug testet positivt på en dopingprøve kort tid senere.

VG Direkte: Følg Johaug-saken

Langrennsløperen slet med en solforbrent leppe da Bendiksen ankom landslagssamlingen i Livigno natt til 1. september. Halvannen dag senere dro Bendiksen på et apotek for å kjøpe nødvendig medisin.

– Bak disken sto det en voksen dame som ekspederte en kunde. Jeg ventet til de var ferdig. Jeg kom i landslagstøy og presenterte meg som landslagslege, før jeg spurte om hun hadde Terra-Cortril. Det forsto hun ikke med en gang. Vi kommuniserte på engelsk, kombinert med fagspråk.

– Behersket hun engelsk?

– Hun snakket ikke så mye at jeg skal si at hun var komfortabel med engelsken. Men jeg forklarte henne at Terra-Cortril var antibakterielt og hadde et hydrokortison i seg. Da ristet hun på hodet og sa at det hadde hun ikke. Jeg forklarte henne sykdomsbildet og spurte hva hun anbefalte å bruke. Hun kom med Keratoplastica – en fet krem som du vil kalle en leppepomade. Jeg så på tuben og så ikke noe suspekt. Men så insisterte jeg på om hun kunne se om hun fant en krem med antibakterielt virkestoff. Da kom hun tilbake med Trofodermin, som hun la på disken. Jeg så at det sto Neomycin, og forstå at det var et antibakterielt stoff som vi kan ha nytte av, forklarte Bendiksen i dag.

Så du denne? Johaug overså antidopingmail: – Må bare beklage

Fotonekt



Bendiksen har ikke gjort intervjuer eller snakket offentlig siden han deltok på den aller første pressekonferansen 13. oktober.

Han svarer ikke på spørsmål fra media etter vitnemålet sitt i dag, og ville heller ikke la seg fotografere før seansen.

Saken fortsetter under videoen:



At pakningen han kjøpte i Italia 3. september også inneholdt ordet clostebol, som er et forbudt stoff, registrerte han:

– Jeg leste nok «Clostebol acetat». Og så er det en gåte hvorfor jeg ikke klarte å koble det opp mot WADAs forbudsliste. Jeg har brukt ufattelig mye tid på å finne ut hvorfor det ikke gikk inn. Jeg må innrømme at jeg fortsatt sliter med å forklare det, etter fire måneder. Jeg innser at jeg gjorde en feilvurdering. Jeg var nok så fokusert på at jeg skulle ha en krem med antibakterielt innhold, at jeg gjorde det man kaller å «lukke beslutningsprosessen for tidlig» - uten å ha den nødvendige årvåkenheten på det andre stoffet. Dessverre, sa han i dag.

– Alt annet som skjer etterpå blir en følgefeil. Det har plaget meg nå i fire måneder, la Bendiksen til.

– Forventet du at det skulle være et anabolt steroid i kremen du jaktet?

– Nei, jeg forventet ikke det. Professoren i går, Klaveness, sier det ikke er noen grunn til å ha et anabolt steroid i en sånn krem. Som du da skjønner, i Norge, har vi Terra-Cortril, som ikke inneholder anabolt steroid og er helt lovlig å bruke. En del av den kortslutningen er at jeg har tenkt anti-infektiv krem kombinert med et stoff som vi kan se det i Norge, hvor vi ikke kan se det i kombinasjon med anabolt steroid.

Fikk sjokk på pressemøte



OMSTRIDT KREM: Denne røde dopingringen så ikke hverken Bendiksen eller Johaug. Foto: Frode Holst , VG

At Trofodermin-pakken han ga Johaug skal ha vært tydelig merket med en rød doping-advarsel, fikk hverken legen eller utøveren med seg.

Så du denne? Så mye clostebol hadde Johaug i kroppen

Bendiksen ble først konfrontert med advarslenen på pressekonferansen 13. oktober, da Johaug-saken ble offentlig kjent.

– Det var Siri Avlesen i TV 2 som kom frem til bordet der vi satt på pressekonferansen, og viste et mobilbilde til Espen Graff og meg. Da skjønte jeg ingenting. Jeg har aldri sett det merket før. Ikke på hotellet eller noe annet sted. Jeg har skjønt at man er pålagt å merke preparatet på den måten i Italia. Jeg så det ikke før pressekonferansen. Det var et sjokk. Jeg skjønte virkelig ingenting. Det kom som en ekstra belastning den dagen.

I sitt vitnemål i går gjentok Therese Johaug til det kjedsommelige at hun spurte Bendiksen om det var greit å bruke Trofodermin i Nord-Italia i fjor høst. Landslagslegen ga grønt lys, forklarte hun - tydelig preget av alvoret i saken.

Det samme sa Bendiksen selv i dag.

Så du denne? Her er planen som skal redde Johaug

Han var tydelig preget da han forklarte seg om hvordan han fikk beskjed om den positive dopingprøven i fjor høst. Det var et følelsesmessig kaos, forklarte legen.

Artikkelen fortsetter under videoen:

4. oktober, mellom klokken 12 og 13, ringe sportssjef Vidar Løfshus til Bendiksen. Han ga da beskjed om at Johaug hadde testet positivt på clostebol. Da forstå legen hva som hadde skjedd. Brått koblet han clostebol-teksten på Trofodermin-pakken med den positive prøven.



– Da er det sånn at jeg bruker veldig kort tid på å forstå alvorligheten i dette. Jeg skjønner at dette er krise. Når du jobber som idrettslege, så er det verste scenarioet du kan tenke deg at en av utøverne dine tester positivt på en dopingprøve. Du kan havne i alvorlige ulykker, men utenom det, er det dette vi er redd for og prøver å unngå, sier Bendiksen.

Så du denne? Slik var TV 2-Ernsts rolle i Johaug-saken

Nesten ikke til å bære



Han hadde mye blikkontakt med Johaug under denne delen av forklaringen. Begge ser preget ut.



– Samtidig en umiddelbar en erkjennelse av faglig feil. Det er dobbelt ulykkelig. En faglig feil som går utover en uskyldig utøver, det er nesten ikke til å bære, sier Bendiksen, som sliter med å holde stemmen stabil.

Etter Bendiksens vitnemål skal Marit Bjørgen innta vitnestolen i Brann-losjen på Ullevaal stadion. Hun vil trolig snakke pent om Bendiksen som lege, for å forklare nettopp hvorfor venninnen Therese Johaug kunne stole så blindt på ham.

Deretter vil de to partenes advokater holde sine prosedyrer før rettsdagen er over i 16-tiden.