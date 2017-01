Johaug kritiserer skiforbundet: – Jeg har fått lite oppfølging

ULLEVAAL STADION (VG) Therese Johaug (28) mener hun har fått for dårlig oppfølging fra Norges Skiforbund til å gjennomføre Antidoping Norges «Ren Utøver»-kurs.

Johaug hadde ikke gjennomført antidopingopplæringen, som ble lansert i ny versjon av Antidoping Norge i 2015, før hun testet positivt for det forbudet stoffet clostebol. Det kom frem under dagens høring i Brann-losjen på Ullevaal Stadion.

Advokat Christian B. Hjort tok under høringen opp «Ren Utøver»-programmet og spurte Johaug om skiforbundet hadde presset på at hun skulle gjennomføre det.

– Jeg føler at jeg har fått liten oppfølging av skiforbundet på den biten der. Jeg kan ikke huske en beskjed om at jeg skal gjennomføre modul én av «Ren Utøver». Jeg visste knapt at det fantes før vi fikk mail fra forbundet dagen etter pressekonferansen min. Det sto at utøverne måtte gjennomføre «Ren Utøver» innen 48 timer. Derfor gjennomførte jeg det dagen etter pressekonferansen, svarte Johaug.

Advokat Hjort understreket under høringen i dag at heller ingen andre av utøverne på kvinnelandslaget i langrenn har gjennomført «Ren Utøver»-kurset.

VG har forsøkt å komme i kontakt med langrennssjef Vidar Løfshus, skipresident Erik Røste og kommunikasjonssjef Espen Graff, men har foreløpig ikke lyktes med det.

– Et ledelsesproblem

Det dreier seg om et læringsprogram på nettet for idrettsutøvere og støtteapparat. Kurset består av syv opplæringsmoduler på tre til fire minutter hver, der man lærer det viktigste man trenger å vite om antidoping. Kurset ble oppdatert i henhold til antidopingregelverket som tredde i kraft den 1. januar 2015.

Langrennsekspert Fredrik Aukland legger skylden for at Johaug ikke hadde gjennomført nettkurset, på Norges Skiforbund.

– Jeg mener det er et ledelsesproblem. De har ansvaret for at det er en viss kontroll for at det er gjennomført. Når Antidoping Norge har et så tydelig, enkelt og praktisk gjennomførbart program, så er jeg kritisk til at det ikke har vært noen som helst form for oppfølging av dette programmet, sier Aukland til VG.

– Det alene kan ikke forsvare denne saken (Johaug). Men jeg mener det er skiforbundets plikt å lære opp utøverne i dette, som er så uhyre viktig. At det ikke har blitt fulgt opp synes jeg er kritikkverdig. Det burde vært fulgt opp på en annen måte, sier han.

– Burde vært gjort før

Det var altså ikke før etter pressekonferansen der Johaugs positive doping ble avslørt, at hun gjennomførte antidopingopplæringen.

– Det er viktig at særforbundene jobber tett med Antidoping Norge, som har laget et bra opplegg. Man kan ikke forvente at det bare skal gjelde for skoleungdom og yngre utøvere på lavere nivå. Det er utøvere på høyt nivå som trenger opplæringen. Jeg er glad for at de tok tak i det umiddelbart. Men det burde vært gjort før, sier Aukland.

– De kaster seg rundt og får det gjort. Det forteller jo bare at det burde vært tatt tak i tidligere, sier han.

Ifølge Antidoping Norge har 9347 brukere i dag fullført «Ren Utøver»-programmet. Norges Skiforbund er, med 1496 brukere, det forbundet med flest brukere som har fullført alle modulene i kurset. Deretter følger Amerikanske Idretters Forbund (1226), fotballforbundet (913), håndballforbundet (528) og sykkelforbundet (426).

