Johaug-kjæresten Hoff: – Dommen er et overgrep

Nils Jakob Hoff (32) er sint og fortvilet over at kjæresten Therese Johaug (29) mister både OL og resten av sesongen.

Hoff oppholdt seg i hjembyen Bergen under domsavsigelsen. Landslagsroeren med VM-gull var åpenbart beveget da NRK intervjuet ham i sensommerværet.

– Det er fint i Bergen, men tøft å sitte her i solen. Det er aldri kjekt å se de du er glad i har det vondt, men det er slik situasjonen er blitt, sier Nils Jakob Hoff.

Like før klokken 12.00 i dag ble det kjent at Therese Johaugs CAS-dom ble på 18 måneder. Det innebærer at OL i Peyonchang ryker, sammen med resten av skisesongen 2017/18.

En sterkt preget Johaug fortalte på en pressekonferanse like etter offentliggjøringen av dommen at hun var fullstendig knust.

Les også: Johaug i tårer: – Jeg kan ikke skjønne straffen

Vil tilbake



Hjemme i Bergen satt kjæresten Nils Jakob Hoff og fulgte med på seansen. Han innrømmer overfor NRK at han er både frustrert og fortvilet.

– Hvis du lurer på hva jeg synes, er det at det er et ovegrep. Jeg er veldig sint, sier han til kanalen.

Johaug fikk beskjed om dommen i går, og hadde familien rundt seg i Seiser Alm hvor hun for tiden er på høydeopphold. Hun sier CAS-avgjørelsen om 18 måneder kom som lyn fra klar himmel, og at det er tøft å vite at drømmen om et OL nå ligger i tusen knas.

Svensk kommentator: Fornøyd med straffen

Samtidig var hun klar på at hun skal tilbake i langrennssporet. Hoff tror ikke hun kommer til å gi seg.

– Ubesvart spørsmål foreløpig, men hun får i hvert fall ikke gå OL. Og da blir det veldig langt frem til neste store gullhåp, sier Hoff.

På spørsmål om Johaug har planer om å gi seg med langrenn sier Hoff:

– Ikke som hun har snakket om. Det er en tøff situasjon, men hun er en tøff dame, sier Nils Jakob Hoff.

Johaug-dommen: En kjempesmell for norsk naivitet