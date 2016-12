Johaug jakter snø i Mellom-Europa

Therese Johaug (28) kan trolig glemme årets langrennssesong. Likevel planlegger hun et nytt høydeopphold i Seiser Alm.

Det bekrefter trener Pål Gunnar Mikkelsplass overfor VG. Det er bare én liten detalj som hindrer den dopingtatte langrennsstjernen i å reise: Snø.

– Det finnes ikke snø i Mellom-Europa, så vi har ikke noe sted å reise. Therese «venter på været», sier Mikkelsplass.

Han mener Seiser Alm peker seg ut som et naturlig sted å reise til. Johaug oppholdt seg to uker i den italienske bygda frem til 5. september. Da forflyttet hun seg til Livigno, der det hevdes at en leppekrem med det forbudte stoffet clostebol ble kjøpt inn.

Også nå sikter Johaug seg inn på et to uker langt opphold i høyden. Hun er innstilt på å kaste seg rundt og reise så fort forholdene måtte åpne for det.

– Therese skal ikke gå renn på en stund, og selve høyden er derfor ikke avgjørende. Det handler mer om å komme seg litt vekk og lukte på en annen atmosfære. Det har vært fantastisk på Sjusjøen, men det er også fint å komme til et sted med litt mer sol enn i Norge, sier Mikkelsplass.

sy4afd4d.jpg - JOHAUG-TRENER: Pål Gunnar Mikkelsplass. Foto: Helge Mikalsen , VG

Han tok nylig på seg rollen som trener for Therese Johaug. Den norske 28-åringen er midlertidig utestengt i påvente av at dopingsaken mot henne skal avgjøres. Derfor kan hun ikke bruke landslagets trenere eller delta på samlinger.

Mikkelsplass omtaler likevel Johaug som «selvgående». Formen er «absolutt veldig bra gitt den situasjonen Johaug befinner seg i». Mikkelsplass følger henne ikke opp daglig, forteller han.

– Det er ikke noen stor prosentandel med trening man trenger justere. Det handler i stor grad om å følge ting som er gjort tidligere. Men situasjonen er naturligvis annerledes siden hun ikke skal gå renn.

Johaugs trener bekrefter at man vil meisle ned en større plan idet domsutvalget til Norges Idrettsforbund har fattet en beslutning i saken. 28-åringen skal møte til «rettssak» på Ullevaal 25. til 27. januar.

– Nå er det grunntreningen man jobber med. I den fasen er formen stabil og forholdsvis god. Og så ser man hva som skjer i saken for øvrig etter hvert. Det er lett å justere opplegget når man har noe konkret å forholde seg til, sier Mikkelsplass.

– Fredrik Aukland har tidligere uttrykt bekymring for motivasjonen i en lengre periode uten renn?

– Det hadde vært vanskeligere med alle andre enn Therese. Samtidig vil det nok svinge litt. Men det er derfor det er viktig å reise en annen plass og variere.

– Karrieren hennes er i spill, har enkelte hevdet?

– Det vil overraske meg veldig. Men det er en spesiell situasjon å befinne seg i, og mye kan alltids skje.

Johaug forlot nylig en lånt hytte på Sjusjøen. Hun har familie i Daldsbygda og egen leilighet på Oslos beste vestkant.

Treneren hennes stresser ikke behovet for å gå på ski daglig slik situasjonen har blitt.

– Hvordan hun trener varierer. Men det er ikke noe problem å opprettholde formen med løping og styrketrening, og for så vidt på rulleski. Hun har ikke noe press på seg om at hun for enhver pris må gå på ski hver dag, sier Mikkelsplass.