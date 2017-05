Johaug i CAS: Fortsetter kampen for «ingen skyld»

I Norge argumenterte advokatene til Therese Johaug (28) for at langrennsløperen er helt uten skyld i sin egen dopingsak. Under ankesaken i CAS om én uke, velges samme strategi.

Det bekrefter Johaug-advokat Christian B. Hjort overfor VG.

– Vi har levert en motanke. I den har vi lagt ned påstand om «ingen skyld», og dermed ingen utelukkelse. Det er den samme argumentasjonen som vi førte for domsutvalget i Norge. Subsidiært argumenterer vi for at utelukkelsen skal være kortere enn utmålt av domsutvalget, sier han.

Domsutvalget til Norges Idrettsforbund var ikke enig i at Johaug var uten skyld da hun testet positivt på clostebol i fjor høst. Hun hadde riktignok forhørt seg med landslagslegen før hun påførte en krem. Men hun hadde ikke sett pakningsvedlegget eller søkt på medisinnavnet på internett.

Dermed falt utvalget ned på at hun hadde utvist såkalt «ubetydelig skyld». Det ga en strafferamme på mellom 12 og 24 måneder. Dommerne landet på 13 måneder, og FIS fulgte opp med å anke.

Tirsdag om én uke står Therese Johaug i vitneboksen i den sveitsiske byen Lausanne. Der skal hun forklare seg foran tre internasjonale dommere.

Etter det VG erfarer, vil det ikke bli presentert nye undersøkelser eller oppsiktsvekkende ny informasjon i den kommende høringen. Johaug-siden vil derimot legge frem enkelte «nye» CAS-dommer, som de mener underbygger sine egne argumenter.

Og igjen vil man altså forsøke å overbevise dommerne om at Johaug var helt uten skyld i det som skjedde.

– Det ligger nok litt taktikkeri i dette: Dersom advokat Hjort hadde sagt at de kun ville argumentere for «ubetydelig skyld», så hadde de nok følt at det innebar en viss form for innrømmelse av skyld. De har jo fra dag en anført at Johaug ikke har utvist noe form for skyld, sier Robin Mackenzie-Robinson.

Han er jurist og har skrevet masteroppgave om dopingreglementet hvor han også har vurdert flere avgjørelser fra CAS.

Mackenzie-Robinson tror det vil være vanskelig for Therese Johaug å nå frem med argumentasjonen om «ingen skyld».

Den magiske grensen er uansett 15 måneder: Får hun en slik straff, rekker hun OL i 2018 med knappest mulig margin. Får hun én måned ekstra, ryker OL.

– Ingen utestengelse vil selvfølgelig være en stor bonus, men mer realistisk er nok en utestengelse på pluss-minus det hun ble idømt av domsutvalget i Norge (13 mnd.). En utestengelse som gjør at hun rekker OL må uansett kunne anses som en seier for Johaug, sier Mackenzie-Robinson.

– OL-deltakelse er i spill her. Tror du det vil bety noe for utfallet i saken?

– Det fremgår av WADA-koden, under definisjonen av «skyld», at en utestengelse som forhindrer utøveren i å delta på store sportsarrangementer, ikke skal være en relevant faktor for å redusere en straff. Med andre ord skal ikke en eventuell OL-deltakelse ha noe å si. Likevel tror jeg at advokatene hennes vil forsøke å anføre OL-deltakelse som et argument under forholdsmessighetsprinsippet. De vil hevde at en utestengelse på over 15 måneder vil være såpass alvorlig for Johaug at det likevel må hensyntas ved vurderingen.

Therese Johaug reiser til Lausanne med to norske og tre engelske advokater. Mandagen går med til forberedelser, før hun møter for dommerne i CAS tirsdag morgen. På kvelden samme dag reiser hun hjem til Norge igjen.

Deretter vil det gå mange uker før en endelig CAS-dom foreligger. Det blir et punktum i Johaug-saken.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner tror det er mulig å nå frem med argumentasjonen om «ingen skyld». Men det blir vanskelig, mener han.

– Etter forhandlingene i Oslo sa jeg at saken var helt åpen. Det er mulig å nå frem med «ingen skyld» dersom dommerne følger resonnementet til Hjort, der det kom frem at undersøkelsene til Johaug var avsluttet i det hun fikk esken ved bordet, spurte legen om den var grei å bruke, og så la esken bak seg. Da bortfaller poenget i det at hun ikke undersøkte esken før hun kastet den, sier Kjenner.

