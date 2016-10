Johaug går jorden rundt: – Galskap å diskvalifisere henne for en leppesalve

Therese Johaugs positive dopingtest har fått oppmerksomhet jorden rundt. Til og med media i India meldt om saken. Nå får hun – litt uventet – støtte fra Russland.

28-åringen har blitt verdensmester syv ganger, men har aldri fått så mye internasjonal oppmerksomhet som i dopingsaken.



– Veldig mange russere synes synd på Johaug. Det er galskap å diskvalifisere henne for en leppesalve, sier Vladimir Ivanov langrennsreporter i den største russiske sportsavisen Sport Ekspress. Han mener likevel personlig at Johaug bør få en dom.

– Men det er generelt mange spørsmål rundt WADA-reglene. Det samme gjaldt bruken av meldonium blant russiske idrettsutøvere. Det anses som helt ufarlig i Russland. Men Maria Sjarapova er fortsatt utestengt. Det er kontroversielle dopingregler, men de er like for alle. Så Johaug bør få en utestengning, sier Vladimir Ivanov til VG.

EUROPAS STØRSTE: Bild Zeitung regnes som Europas største avis. Også den tyske sjefstabloiden har publisert sak om Johaug.

I likhet med spanske Marca, den italienske sportsavisen Gazetta dello Sport og mektige L'Equipe i Frankrike har russerne omtalt saken. Tyske Bild følger også med. Den russiske langrennsnettstedet openski.ru har en stor sak. Også Sovjetski Sport har omtale av dramatikken rundt Johaug.

– Denne saken er ikke bra for hennes omdømme i det hele tatt. Hennes navn vil for alltid bli forbundet med denne dopingsaken. Desto lenger du kommer vekk fra propagandamaskinen her i Norge, desto mer skeptisk blir du, mener Trond Blindheim – høyskolerektor og omdømmeekspert.

– Det er mange ting i denne saken vi ikke helt får til å stemme. Jeg kjenner folk i Italia som forteller at den diskuteres ganske mye der også. Skepsisen til forklaringen er stor.

Nyhetsbyråene Associated Press, Reuters, AFP og DPA har alle sendt ut artikler om Johaug-saken i flere omganger. Det har bredt saken ut over hele verden.

– Norsk skisport har skadet ryktet på en dramatisk måte, men det er ikke helt ødelagt. Blir det ett «ulykkestilfelle» til, så begynner det å se veldig ille ut, sier Pekka Holopainen, kommentator i den finske avisen Ilta-Sanomat.

I England har Daily Mail har hatt en ganske stor sak på Johaug, mens BBC også har omtalt den spesielle saken på nett.

– Det er klart at det påvirker oppfatningen og tilliten til norsk skisport, sier Petra Thorén, kjent langrennsreporter hos svenske Aftonbladet. Hun har vært i Oslo for å skrive om saken og deltok i NRK-TVs «Debatten» allerede samme dag som saken sprakk.

– Men det er ingen tvil om at norsk skisport har godt av at Norges Skiforbund nå legger alle kort på bordet. Her blir astma-granskingen sentral. Har de med vilje medisinert friske løpere? Og hvorfor hvis det ikke er noen effekt?, spør Petra Thorén.

– Tydelighet, ærlighet og ydmykhet er det som passer norsk skisport best nå. En eventuelt lang dom for Johaug vil derimot slå hardt, mener den erfarne svenske langrennsreporteren.

Fjerntliggende medier som Indian Express, som kommer ut i Mumbai og australske SBS har publisert saker på at den norske langrennsløperen har testet positivt angivelig etter å ha brukt en krem på underleppen.

I USA har Therese Johaugs suspensjon fått omtale i New York Times.

INTERNASJONAL OPPMERKSOMHET: Therese Johaug er vant med stor oppmerksomhet fra pressen, men har aldri fått så mye oppmerksomhet internasjonalt som i denne saken. Her er hun under Tour de Ski i italienske Cavalesei 2012. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Mens tungvekteren Washington Post også har fortalt om den oppsiktsvekkende norske dopingsaken.

– Dette har utvilsomt påvirket omdømmet til norske skiløpere, sier Vladimir Ivanov i Sport Ekspress.

– I Russland lurer veldig mange på hvorfor det er så mange astmatikere. De ser på det som lureri. Og når løpere som Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby kommer i disse sakene, så er det lett å tenke seg at det er noe som ikke er som det skal være.

Therese Johaug har internasjonale sponsorer som den sveitsiske klokkeprodusenten TAG Heuer og det kinesiske mobiltelefonselskapet Huawei.

– Vi er informert om situasjonen, og er klar over at saken er under behandling hos Antidoping Norge. Det blir derfor for tidlig for oss å kommentere dette på nåværende tidspunkt, sier markedssjef Lise Aarstrand i Huawei til Kampanje.

– Det er ikke uvanlig at sponsorene slår ring rundt en utøver i en slik sak. Så får tiden vise hva som står i kontraktene i forhold til en eventuelt fellende dom, sier omdømmeekspert Blindheim.

Audi fornyet ikke sin bilavtale med Petter Northug etter fyllekjøringsskandalen i 2014.