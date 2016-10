Johaug bryter tausheten: – Det er veldig rart folk ikke tror på det jeg har sagt

HOLMENKOLLEN PARK HOTEL (VG) Therese Johaug (28) tok til tårene da hun møtte pressen torsdag.

– Jeg har det vanvittig tøft. De 14 dagene etter pressekonferansen har vært krevende. Jeg har trengt tid, sier Johaug i et intervju med NTB.

– Hva tenker du om at folk stiller spørsmål ved din versjon av saken?

– Det er veldig rart at folk ikke tror på det jeg har sagt, for jeg bare vært veldig åpent og ærlig og fortalt hele historien, sier Johaug.

Hun tok til tårene i seansen.

– Folk får tro det de vil. Den (min versjon) er sann. Jeg blir veldig lei meg når folk ikke tror det, sier en beveget Johaug.

LES OGSÅ: Johaug kan få millionutbetalinger

– Historien er sann

Johaug bet negler i forkant av intervjuet.

– Denne historien er så sann som det går an å få det. Jeg fikk et sår på leppa mi som gjorde veldig vond. Jeg fikk kremen av Fredrik (Bendiksen, lege). Jeg brukte den i ti dager.

– Men det er ikke første gang du har munnsår?

– Det var ikke munnsår, men solbrenthet, sier Johaug.

LES OGSÅ: Finsk langrennsstrjerne: – Lurer på om Johaug prater sant

PRATER UT: Therese Johaug møtte pressen torsdag. I bakgrunnen sitter kjæresten Nils Jakob Hoff. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

LES OGSÅ: Timene som endret norsk skihistorie

– Jeg har fått enorm støtte fra det støtte fra det norske folk. Jeg har fått så mye kjærlighet, som jeg setter utrolig stor pris på. Jentene på laget og hele støtteapparatet har støtet meg gjennom den vanskelige tiden. Det samme gjelder familien, ikke minst Nils Jakob (Hoff), som har vært den viktigste personen jeg har støttet meg til. Han har vært helt enestående. Jeg hadde ikke klart dette uten han, sier Johaug.

Hun lover å komme sterkt tilbake.

– Jeg må bare gjøre det beste ut av de mulighetene jeg har. Jeg skal prøve å gjøre en god jobb for å komme tilbake senere, sier langrennsesset.

Slo ned som en bombe

To uker etter at Therese Johaug-saken smalt ned som en bombe i norsk offentlighet møtte langrennsjenta fra Dalsbygda pressen igjen – for å gi ytterligere forklaringer om doping-saken.

Johaug er midlertidig suspendert etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol tidligere i høst.

FIKK FREM ET SMIL: Therese Johaug møter pressen torsdag. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Hva tenker du om mulig straff?

– Nei, jeg må bare forholde meg til det domsutvalget bestemmer seg for. Jeg har ikke noe annet å si.

– FIS-president Gian Franco Kasper antydet i helgen at du bør straffes hardt. Hva tenker du om det?

– Som sagt, det er ikke jeg som bestemmer det. Han får stå for det han har sagt, svarer Johaug.

LES OGSÅ: Fire av ti svensker tror Norge driver med systematisk doping

Tidenes mest omtalte

Både Therese Johaug og den avgåtte landslagslegen Fredrik Bendiksen har forklart at Johaug brukte kremen Trofodermin for å få orden på vonde og sprukne lepper.

Bendiksen ga ifølge Norges Skiforbund kremen til Johaug på kvelden 4. september i Livigno og forsikret at den ikke er på WADAs forbudsliste.

Men sårsalven inneholdt det forbudte stoffet clostebol og kan ha utløst det som trolig er tidenes mest omtale dopingskandale i norsk idrett.

LES OGSÅ: Slik er Johaugs treningshverdag

Forrige uke ble det klart at påtalenemnda har vedtatt at Therese Johaug er suspenderti to måneder i påvente av domsavsigelse i dopingsaken mot henne og at det samtidig også opprettes sak mot Johaugs tidligere lege, Fredrik S. Bendiksen.

– Bakgrunnen for vedtaket er at Påtalenemden er av den oppfatning at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld, sa leder av Påtalenemnden, Anstein Gjengedal da.