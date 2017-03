Johaug bruker Sjarapova-advokat

LONDON (VG) Therese Johaug (28) har engasjert den engelske advokaten Mike Morgan – med Maria Sjarapova og Alberto Contador på kundelisten – før dopingsaken hennes skal opp til behandling i CAS.

Det bekrefter både advokat Christian B. Hjort og Morgan selv overfor VG onsdag ettermiddag.

– Vi har lett etter kompetanse på CAS, og gjort en avtale med Mike Morgan. Han har erfaring fra tilsvarende saker, og vil tilføre nødvendig kunnskap, sier Hjort.

– Hvordan vil dere jobbe med Morgan fremover?

– Arbeidsfordelingen mellom ham og oss er blant de ting vi skal diskutere fremover. Det er også et kostnadsspørsmål her som vi må ta hensyn til, sier Johaugs norske advokat.

Morgan regnes som en av verdens beste advokater med kompetanse på voldgiftsretten CAS. Norges Skiforbund har allerede varslet at de vil dekke Johaugs advokatutgifter også fremover.

I tillegg til Morgan vil Christian B. Hjort fortsette som Johaugs norske advokat.

Johaug testet positivt på clostebol i fjor høst. I domsutvalget til NIF ble hun trodd på forklaringen om at dette skyldtes bruk av en medisin kjøpt på et apotek i Italia. FIS valgte likevel å anke dommen på 13 måneders utestengelse.

CAS-EKSPERT: Mike Morgan. Foto: Katie Hyams

I CAS – eller «idrettens høyesterett» – risikerer Johaug en langt strengere straff. Neste års OL i Sør-Korea i spill når 28-åringen må møte for retten i Sveits i løpet av noen måneder.

– Jeg kan bekrefte at jeg er engasjert av Johaug, men vil ikke kommentere saken utover det, sier Morgan til VG.

Han har hatt store navn som Alberto Contador, Johan Bruyneel, Marin Cilic og Maria Sjarapova på klientlisten tidligere. VG intervjuet Morgan om Johaug-saken allerede før jul. Da sa den londonbaserte advokaten følgende:

– I koden (WADA-reglementet) er det helt greit å delegere ansvaret til en profesjonell. Så spørsmålet er ikke nødvendigvis hva Therese Johaug gjorde, men graden av uaktsomhet i det legen gjorde. At hun ikke sjekket, trenger ikke være avgjørende.

Han brukte ordet «wow» da VG fortalte ham at Fredrik Bendiksen har mer enn 30 års erfaring som idrettslege.

– Det fremstår som en person hun skal kunne stole på, og det er nøkkelen hva gjelder denne saken. Hadde hun kjøpt stoffet selv, ville saken vært en helt annen. Jeg mener hun har en OK sak og kan få aksept for «ingen skyld», sa Morgan.

En annen CAS-advokat, amerikanske Paul Greene, fortalte VG at han mente det ville være vanskelig å argumentere for at Johaug er helt uten skyld i den aktuelle saken. Det var Morgan uenig i:

– Jeg forstår at Greene mener ett års straff er sannsynlig som minimumsstraff. Og jeg vet at noen vil mene hun burde stilt flere spørsmål. Men jeg er uenig, fortalte han VG i november.

Både Maria Sjarapova og Alberto Contador fikk sine saker ført for CAS. Sjarapova testet positivt på meldonium for ett år siden. Det internasjonale tennisforbundet ville utestenge henne i 24 måneder, men - med Morgans hjelp - ble dette redusert til 15 måneder etter behandling i CAS.

Alberto Contador testet positivt på steroidet clenbuterol under Tour de France i 2010. Han ble utestengt i to år.