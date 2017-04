Johaug ber om åpen CAS-høring

Mens Therese Johaug (28) er klar på at pressen før få overvære den kommende dopinghøringen i Sveits, nekter FIS å si hva de mener.

Det var FIS som anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse inn til idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. Saken er ikke berammet ennå, men det er ventet at Johaug må bestille flybillett til Sveits enten rett før eller like etter sommerferien.

I CAS føres sakene vanligvis for lukkede dører. Men dersom alle parter er enige om det, kan offentligheten få innsyn.

– Vi er prinsipielt for åpenhet. Jeg har tidligere sagt at denne saken er tjent med åpenhet. I domsutvalget til NIF hadde man et omfattende apparat for å sikre at alle kunne følge med på det som skjedde. Men om det er aktuelt for CAS, vet jeg ikke, sier Johaug-advokat Christian B. Hjort til VG.

– Du frykter ikke et mediesirkus i Sveits, på toppen av en allerede vanskelig situasjon for Johaug?

– Jo, massiv tilstedeværelse av presse er en belastning for Therese. Men alt i alt har vi et ønske om at det ikke skal spekuleres i hva som skjer, og at pressen har tilgang og kan se med sine egne øyne, sier advokaten.

Hjort vil ta opp spørsmålet med CAS og FIS i forbindelse med berammelse av saken, forteller han.

Da Johaug møtte til høring i NIFs domsutvalg i slutten av januar, foregikk det for åpne dører. Noen få medierepresentanter fikk følge saken fra salen, mens alle andre kunne se og høre hva som skjedde over video i et annet rom på Ullevaal stadion.

Hvordan FIS stiller seg til Johaugs ønske om åpenhet, er foreløpig et åpent spørsmål.

– Som tidligere uttalt, vil ikke FIS kommentere noen aspekter ved denne saken så lenge den pågår, skriver kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke i en e-post til VG.

Advokat Morten Steenstrup førte saken til sprangrytter Tony André Hansen i CAS, etter at hesten Camiro testet positivt på et forbudt stoff under OL i Beijing. Steenstrup ba om at saken ble ført for åpne dører – men uten å bli hørt.

Advokaten mener CAS burde vært mer åpent.

– Uten offentlighet møter man et helt lukket og privat system. Man kjemper uten at noen utenfra kan følge med. Man burde hatt et helt åpent system der man også fra idrettens side aksepterte innsyn, fortalte han VG for en måned siden.

Det er mye som står på spill for Johaug når hun skal forklare seg i Sveits. Får hun en straffeskjerpelse på to måneder, blir hun konkurranseklar bare tre uker før OL i Sør-Korea. Får hun 16 måneder eller mer, ryker mesterskapet.

Det vil være en enorm nedtur for 28-åringen som testet positivt på det anabole steroidet clostebol i fjor høst. Hun hevder hun fikk i seg stoffet gjennom en krem kjøpt av landslagslege Fredrik Bendiksen.