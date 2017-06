Johaug advokat-preppet før skjebnedagen

LAUSANNE (VG) Therese Johaug (28) er spent – men svært godt forberedt – på det som skal skje i CAS tirsdag.

Det sier advokat Christian B. Hjort til VG utenfor Hotel de la Paix sentralt i Lausanne.

Han og Johaug – samt ytterligere fire advokater – ankom Sveits allerede søndag kveld. I dag har de lagt de siste planene foran tirsdagens skjebnedag. For nå skal «Johaug-saken» avgjøres én gang for alle. Og i potten ligger OL-deltagelse i 2018.

– Vi har kontroll på det vi skal presentere for CAS, sier Hjort.

Han har med seg en assistent fra eget advokatfirma til Sveits. I tillegg er stjerneadvokat Mike Morgan leid inn for anledningen. Engelskmannen har med seg ytterligere to advokater, en av dem fra USA.

Det er Morgan som leder advokatlaget i Sveits. Han har ført over 50 saker for CAS tidligere.

– Morgan forklart litt om hvordan ting fungerer i CAS. Det er omtrent som vi hadde forventet at det ville være. Det er ikke veldig fremmed for oss, men voldgiftsforhandlinger som vi er vant med fra andre sammenhenger, sier Hjort.

PÅ PLASS: Lege Fredrik Bendiksen (t.v.) like etter landing i Sveits mandag formiddag. Til høyre er advokat Anders Schrøder Amundsen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Hva er budskapet til Johaug, hva skulle hun huske idet hun går inn i CAS tirsdag morgen?

– Vi skal bare sikre at hun føler seg trygg på situasjonen og kjenner til hva som skal foregå, og at hun kan forklare seg om hva som har skjedd, når hun får spørsmål om det.

– Hvordan er hun nå, én dag før hun skal møte for CAS?

– Hun er spent på hva som skal skje der inne, og fokusert på det, men er ellers i god form.

Therese Johaug har deltatt på timelange møter mandag. På tampen av dagen ruslet hun seg likevel en tur rundt i Lausanne med kjæresten Nils Jakob Hoff. Hun smilte og hilste på norsk presse idet hun ankom hotellet igjen.

Noen intervjuer gjør imidlertid ikke 28-åringen før hun er ferdig med å forklare seg i morgen, tirsdag.

– Er det noe konkret de engelske advokatene sier hun må huske, gjøre eller ikke gjøre?

– Nei, Johaug har fordelen av å fortelle hva som har skjedd, slik hun husker det. Hun har ikke noe å skjule. Hun har fortalt historien flere ganger tidligere, og er trygg på sin situasjon, sier Hjort.

VG møtte tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen på flyplassen i Genève mandag morgen. Han er Johaug-leirens eneste vitne i saken. Hvem FIS på sin side velger å kalle inn, ønsker ikke forbundet å avsløre.

Bendiksen hevder at Johaug er uten skyld i det som har skjedd. Så sent som i januar uttrykte Johaug likevel at hun slet med å tilgi legen, som gikk god for medisinen som angivelig har forårsaket en positiv dopingprøve.

I dag møttes de to på hotellet hvor begge bor sentralt i Lausanne. Tonen var etter det VG forstår god.

– Det var en hyggelig prat, og de har ikke noe usnakket. De pratet sammen, klemte hverandre og har et veldig naturlig forhold. Det er ikke ondt blod der, sier manager Jørn Ernst til VG.