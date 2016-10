Johaug-advokat: Dette vil avgjøre saken

Therese Johaugs advokat er krystallklar på at den forbudte salven er årsaken til 28-åringens positive dopingprøve – og at stridens kjerne i saken kun vil dreie seg om skistjernen var ansvarlig nok eller ikke.

12 dager har gått siden 28-åringen fra Dalsbygda forlot pressekonferansen på Ullevaal stadion i tårer – og med en positiv dopingprøve hengende over seg.

Johaugs advokat, Christian B. Hjort, mener faktumet i saken er klart: skistjernen brukte salven Trofodermin – som inneholder det forbudte anabole steroidet Clostebol – og at prøvesvarene samsvarer med bruk av salven.

Antidoping Norge har også kommunisert at verdiene av det anabole steroidet var lave og samsvarte med at det er påført krem.

Nyheten om at verdens beste kvinnelige langrennsløper sist sesong var under etterforskning for doping slo ned som en bombe både nasjonalt og internasjonalt – og flere sterke stemmer har stilt spørsmål ved 28-åringens forklaring, troverdighet og grad av skyld eller total uskyld.

– Thereses troverdighet vil bli bekreftet



– Therese har forklart seg åpent og ærlig om hva som har skjedd. Hennes troverdighet vil bli bekreftet når domsutvalget får presentert alle bevisene i saken, sier Hjort til VG.

JOBBER FOR FRIFINNELSE: Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort. Foto: Frode Hansen

Advokaten påpeker at hovedspørsmålet i saken derfor ikke vil dreie seg om mengden Clostebol og årsaken til den positive dopingtesten. Men at det viktigste er av rettslig karakter:

– Nemlig om det var tilstrekkelig av Therese å forhøre seg med, og få forsikringer fra, Fredrik Bendiksen som lege og spesialist – eller om det måtte kreves at hun foretok ytterligere undersøkelser. Vi mener at Therese i den konkrete situasjon gjorde det man med rimelighet kunne forvente av henne, sier han.

Over 6000 Johaug-saker i media på 12 dager



Siden pressekonferansen for 12 dager siden er det blitt publisert over 6000 nyhetssaker om Johaug, i Norge og i utlandet, ifølge analyseselskapet Retriever.

I tillegg gir søk på «Johaug doping» over 600.000 treff i søketjenesten Google.

Sist helg tok også FIS-sjef Gian Franco Kasper (72) bladet fra munnen i et intervju med Dagbladet hvor han stilte seg tvilende til Johaugs forklaring om at leppesalven var årsaken til den positive dopingtesten.

SJEF: FIS-general Gian Franco Kasper (72). Foto: Reuters

– Jeg reagerer kraftig på at FIS-sjefen uttaler seg på forhånd om en sak som står til behandling og avgjørelse for de organer idretten selv har etablert for slike saker. Det vitner om en skremmende mangel på rolleforståelse og liten tillit til egne domsorganer, sier Hjort.

– Hva tenker du grunnlaget for alle spekulasjonene og spørsmålene som luftes i offentligheten og som kan så tvil om hennes troverdighet?

– Det store spørsmålet er hvordan en erfaren idrettslege som Bendiksen kunne ta så feil. Dette skaper naturlig nok grunnlag for mange spørsmål og spekulasjoner. Det samme gjelder hvordan Therese kunne unngå å legge merke til forbudsskiltet – om dette skiltet i det hele tatt var synlig på den pakningen hun mottok. Men når det er sagt: alternative forklaringer har ingen sannsynlighet for seg, svarer Hjort, som dermed avviser eventuelle spekulasjoner om at Johaug selv kjøpte salven eller dopet seg med hensikt.

Oppgitt over «fjern-diagnosene»



Advokaten sier videre at alle «fjern-diagnosene» som har blitt stilt de siste ukene har vært krevende for skistjernen.

– Det er forståelig at saken vekker stor oppmerksomhet og at det er mange som engasjerer seg. Fjern-diagnosene er selvfølgelig belastende, særlig når de kommer fra folk som opphøyer seg selv til eksperter, ikke bare på reglene, men også på hva som faktisk har skjedd, sier han.

Therese Johaug har ikke vist seg offentlig eller uttalt seg i media siden hun forlot pressekonferansen for snart to uker siden – bortsett fra da hun publiserte et bilde av ringeklokken sin hvor noen hadde vist sin støtte med et hjerte-klistremerke.

– Forstår dere informasjonsbehovet?

– Ja, jeg forstår informasjonsbehovet og vi prøver å besvare hovedspørsmålene så godt vi kan. Samtidig må vi ta hensyn til at saken er under etterforskning og at Antidoping Norge må få anledning til å sluttføre sitt arbeid med de involvertes forklaringer før alle detaljspørsmål besvares i pressen, svarer Hjort.

Antidoping Norge og Norges Skiforbund er blitt kritisert nasjonalt og internasjonalt for behandlingen av saken mot Martin Johnsrud Sundby.

– Frykter dere at dette kan få konsekvenser for saken mot Johaug ved at en tidsbestemt dom er eneste utvei for å unngå enda mer kritikk?

– Johaugs sak må vurderes for seg, men jeg registrerer at det er et press mot Antidoping Norge og nasjonale domsorganer, svarer Hjort.