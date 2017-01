Johaug-advokat angriper Antidoping Norge for «logisk kortslutning»

Therese Johaugs advokat Christian Hjort mener det er ulogisk av Antidoping Norge å bebreide skistjernen for ikke å ha sett «dopingvarselet» på pakken – for så å fremheve at hun hadde grunn til å stole på landslagslegen som ga henne kremen.

Hjort røpet samtidig at skistjernen har stilt seg spørsmål om hva som hadde skjedd dersom hun hadde sett varselet som befinner seg på den ene siden av esken.

– Hun ville ikke brukt kremen uten å foreta seg ytterligere undersøkelser med Bendiksen. Hadde hun sett merket, ville hun reagert på det, sier Hjort.

Ifølge advokaten har «mange» påpekt overfor ham at merkingen på pakken kunne tolkes motsatt av det den betyr – at Trofodermin-salven ikke inneholdt av et forbudt stoff.



– Det er jeg enig i. Logisk sett betyr merkingen at produktet er rent for dopingmidler. Det er som et parkering forbudt-skilt, som «her finner ikke doping sted», forklarer Hjorth.



«Logisk kortslutning»

Forsvaret og Johaug mener imidlertid at hun aldri så dopingvarselet. Hjort ville likevel «ta det med» i sitt innledningsforedrag.

Derfor tok han også turen opp til dommerbordet for å vise hvordan Johaug kunne unngå å se dopingvarselet. Han viste blant annet alle sider av pakningen og demonstrerte for dommer Ivar Sølberg at varselet etter hans mening befinner seg på baksiden av esken – og ikke alle sidene.

– Det sentrale spørsmålet for saken er hvilken rettslig betydning det har at Johaug ikke så merket. Antidoping Norge mener hun må bebreides for ikke å ha sett det, selv om de fremhever at hun har grunn til å stole på Bendiksen, og heller ikke hadde foranledning til å tro at hun ville få flere oppplysninger rundt en pakke kjøpt fra Italia. Det er her, etter min mening, en logisk kortslutning, sier Hjort.

Kunne søkt, hvis hun hadde visst



– For rekkevidden av hennes undersøkelsesplikt er uavhengig av hvordan pakken faktisk så ut. Hvis hun hadde grunn til å stole på Bendiksen (tidligere landslagslegen) så hadde hun ikke foranledning til ytterligere undersøkelser. Da kan man ikke holde mot henne at hun tilfeldigvis ikke så skiltet.

– For en utøver på høyt nivå, med opplæringsprogram, burde det ringe noen bjeller? For på fremsiden står det clostebol. Vi har sett listen med mange ord. Er dét et tema i denne saken? ville dommer Ivar Sølberg vite.

– Johaug bet seg ikke merke i hva som stod på pakken. At hun hadde kunnet finne ut at det var forbudt stoff i pakken ved å søke på disse ordene, er på det rene.

