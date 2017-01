Johaug: – Absurd at jeg sitter her

ULLEVAAL STADION (VG) Med skjelven stemme forklarer Therese Johaug (28) seg i sin egen dopinghøring.

Johaug satt seg ned i vitnestolen i Brann-losjen på Ullevaal stadion klokken 13 i dag. Langrennsløperen hadde inntil det fremstått som alvorlig og fattet mens hun hørte på partenes advokater, samt to vitner, tidligere på dagen.

I sin forklaring gjentar Johaug gang på gang at hun hadde tillit til lege Fredrik Bendiksen, som sa at hun kunne bruke medisinen Trofodermin uten å risikere en positiv dopingsak.

– Det er absurd at jeg sitter her. Jeg skulle konkurrert sammen med resten av laget mitt. Fredrik har 30 års erfaring, og er ekspert på idrettsmedisin. Han ga meg en salve mot en solforbrent leppe, med store og blødende sår, sier Johaug i dag.

Hennes egen forsvarer, Christian B. Hjort, spurte henne om hvordan hverdagen er endret under den pågående suspensjonen. Da tok Johaug til tårene:

– Hverdagen har endret seg radikalt. Livet har blitt snudd på hodet. Jeg må ordne alt selv. Jeg mister langrennsfamilien min og matchingen mot de andre jentene. Jeg mister kompetansen og konkurransene og det jeg jobber for hver eneste dag. Jeg har delvis i denne perioden mistet gleden med å holde på med ski, noe som er aller viktigst for meg. VM som kommer nå har vært mitt største mål denne sesongen. Jeg er livredd for miste det (mesterskapet). Med den påstanden som ligger til grunn nå, mister jeg også all oppkjøring med laget til OL. Jeg mister muligheten til å kvalifisere meg til OL før jul, så kanskje har jeg bare én måned på å kvalifisere meg på.

– Er en eventuell straff på 12 måneder veldig forskjellig fra 14 måneder?

– Ja, det er enormt stor betydning for min del. Får jeg 12 måneder får jeg sjansen til å konkurrere fra november på Beitostølen. Blir det 14 måneder mister jeg den optimale oppladningen til OL.

Johaug ønsker å belyse saken best mulig, sier hun. Derfor tok 28-åringen aller først fatt på en kronologisk gjennomgang av historien, slik hun opplever den:

– I Italia gikk vi en langtur på 4-4,5 timer. Jeg fikk solstikk, og hadde feber og var slapp. Så fikk jeg diaré. Samtidig ble jeg solbrent på leppa mi. Den sved og var blank. Så hovnet den opp. Vi reiste til Livigno 31. august. Gradvis utviklet sårene på leppa mi seg til store, åpne sår som blødde. Det verket. Da jeg våknet på morgenen var hele leppa sort siden blodet størknet. De sprakk opp på nytt da jeg spiste og drakk på morgenen.

– På fridagen ringte jeg Fredrik (Bendiksen) og ga uttrykk for at jeg hadde mest lyst til å reise hjem til Norge igjen. Magen var ikke stabilisert ennå. Men vi ble enige om at jeg ventet til han kom ned. Da skulle vi ta en prat til frokost, fredag 2. september.

Den dagen så Bendiksen hvor ille leppa til Johaug var. Da han ikke hadde den kremen han normalt utskriver i legekofferten sin, måtte han ut på et apotek i Livigno.

– 3. september, ved lunsj, kom Fredrik bort til meg og sa at han hadde vært på apoteket og kjøpt to kremer. Jeg fikk først én krem, som jeg skulle smøre på jevnlig. Den skulle fukte leppa, sånn at den ikke skulle sprekke opp. Jeg spurte om kremen sto på dopinglisten. Han svarte «nei». Jeg brukte kremen 3. og 4. september uten at det ga noen effekt.

– Han svarte tydelig «nei» på det? spurte en av de tre dommerne under høringen i dag.

– Ja, jeg mener det. Slik jeg husker det iallfall, sa Johaug i dag.

4. september ga hun så, fortalte hun i dag, uttrykk for at hun ville forsøke en krem nummer to.

– Jeg spurte også denne gangen om kremen sto på dopinglisten. Fredrik sa «nei, den er ren. Den kan du trygt bruke». Jeg gikk på rommet, og så på badet. Jeg sto foran speilet og åpnet pakken. Det første som møtte meg var bruksanvisningen som lå i veien for tuben. Jeg tok en kjapp titt, og så at det sto på italiensk. Jeg kastet bruksanvisningen og pakken. Jeg tenkte ikke på at jeg skulle undersøke dette nærmere når jeg ti minutter tidligere fikk forsikring av Fredrik om at kremen kunne brukes.

– Jeg åpnet tuben. Det var et høyt lufttrykk, og det første som skjedde var at det sprutet ut mye krem. Jeg måtte bruke toalettpapir og tørke opp litt, før jeg smurte på leppa mi.

– Like før disse hendenlsene sa du i en avis at du sjekker én, to og tre ganger - også salver - før du bruker det. Hva mente du med det?

– Å forhøre meg med ekspertisen rundt meg. Jeg har selv sittet på et legekontor og sjekket medikamenter med en lege som ikke er idrettslege. Men den jeg til slutt hører med, er landslagslegen.

Dommer Sølberg spurte Johaug om hun ofte har problemer med leppene sine.

– Jeg har herpes og får ofte munnsår, som vi kaller det. Det begynner med små, prikkende sår som utvikler seg til sår. Da bruker jeg Vectavir (krem). Men i dette tilfellet var det ikke snakk om herpes. Det sved på leppa og den ble blank. Det ble store, åpne sår, sier Johaug.

Johaug får ikke lov til å trene med landslaget i påvente av en dom i saken.

– I det siste har ting roet seg litt og jeg har etter hvert fått et støtteapparat rundt meg. Jeg jobber knallhardt hver dag, mentalt og fysisk, for at jeg skal komme tilbake. Jeg ønsker med disse dagene at saken skal bli opplyst, og jeg ønsker en avgjørelse som jeg kan forholde meg til. For jeg skal tilbake i skisporet, sier Johaug.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har bedt om 14 måneders utestengelse av Johaug. Da advokat Christian B. Hjort holdt sitt innledningsforedrag i dag, responderte han med å be om at langrennsløperen slipper ytterligere utestengelse.

Dersom domsutvalget likevel ikke finner det riktig, ba Hjort om at straffen settes til en straff langt under 12 måneder.

– Det stemmer ikke at Johaug ikke sjekket denne kremen før hun brukte den. Hun sjekket med den aller beste kilden: Landslagslege Fredrik Bendiksen, sa Hjort.