InFact: Folket gir Johaug lite ansvar for dopingen

Det norske folk gir i liten grad Therese Johaug (28) ansvaret for den positive dopingprøven. Samtidig mener én av tre at saken virker negativt på langrennsinteressen deres.

Det viser en meningsmåling som Infact har gjort for VG torsdag.

Nyheten om at den folkekjære langrennsutøveren er tatt i doping slo ned som en bombe tordag. Selv er Johaug tydelig på at hun ikke har noen skyld i at dopingprøven var positiv, da årsaken skal være en leppekrem.

Mer enn 35 prosent mener at den norske skidronningen har ingen eller lite ansvar for den positive dopingprøven, som ifølge Johaug og legen skyldes bruk av en krem mot sår på leppa.

InFact-undersøkelsen: Hvor ansvarlig er Therese Johaug selv for doping-saken? Intet ansvar: 22,3 % Litt ansvar: 13,6 % Middels ansvar: 17,4 % Stort ansvar: 14,5 % Fulle og hele ansvar: 14,3 % Vet ikke: 17,9 % Hvordan er din tillit til Therese Johaug etter dopingavsløringen? Klart svekket: 11,4 % Svekket: 10,2 % Ikke endret: 38,3 % Styrket: 6,2 % Klart styrket: 21,7 % Vet ikke: 12,3 %. Hvordan opplever du omdømmet til norsk langrenn er i dag sammenlignet med for ett år siden? Klart svekket: 33,6 % Svekket: 25,1 % Ikke endret: 25,4 % Styrket: 3,7 % Klart styrket: 4,2 % Vet ikke: 8,1 %. Hvordan påvirker denne saken og astmamedisin-debatten din langrennsinteresse? Påvirker positivt: 7,5 % Påvirker negativ: 32,4 % Påvirker ikke: 48,5 % Vet ikke: 11,8 %.

Bare 14,4 prosent gir henne det fulle og hele ansvar for det som har skjedd, og like mange mener at hun har en stor del av ansvaret.

Det var sårkremen Trofodermin som felte Johaug. Den skal ha blitt solgt med tydelig dopingvarsel på forpakningen.

– Ingen skyld



Therese Johaug var på pressekonferansen torsdag klar på at hun ikke hadde skyld i det som har skjedd, mens landslagslege Fredrik S. Bendiksen påtok seg skylden - og gikk umiddelbart av som lege som skijentene.

Derimot er det ingen tvil om at Johaug juridisk har ansvaret for hva hun putter i seg.

– Selv om legen har tatt på seg skylden, er det Therese Johaug selv som har det øverste ansvaret i «Therese Johaug A/S», både som langrennsutøver, merkevarebygger og forretningskvinne, sier Trond Albert Skjelbred, partner i NOR PR.

– På samme måte som Olav Fjell måtte gå som Statoil-sjef på grunn av korrupsjon i Libya – som han trolig ikke visste noe om, må også hun ta ansvaret.

Skjelbred understreker likevel at det er stor forskjell på Johaug-saken og for eksempel Lance Armstrongs systematiske doping gjennom mange år.

Tilliten uendret

Det er bare drøye to uker siden Johaug, i et intervju med Østlendingen, sa at hun aldri bruker salver uten å sjekke først.

– Jeg sjekker både én, to og tre ganger, meldte Johaug i forbindelse med salve- og krembruken.

VGs spørsmål lød «hvor ansvarlig er Johaug selv for dopingsaken?». De som svarte, kunne velge mellom fem svaralternative, der ytterpunktene var det hele og fulle ansvar eller intet ansvar.

Vi spurte også om dopingsaken endret folks tillit til skistjernen. 21 prosent mener at det klart styrker deres tillit til Johaug, mens 11 prosent mener at det klart svekker. Svært mange mener at det ikke endrer deres tillit til henne.

InFact spurte også om dopingsakene påvirker deres langrennsinteresse. 32,3 prosent svarer at det påvirker deres interesse negativt, mens nesten 50 prosent mener at det ikke påvirker deres interesse for den norske nasjonalsporten.

Dårligere omdømme



Nesten 60 prosent mener at norsk langrenn har et dårligere omdømme nå enn for ett år siden. Bare åtte prosent sier at omdømmet er styrket.

– Selvfølgelig har denne saken noe å si for omdømmet, sier Trond Albert Skjelbred i NOR PR.

– Saken preger nå nyhetsbildet i alle store norske medier. Selv om langrenn ikke er noen verdensidrett, så er klart at dette har noe å si for Johaugs omdømme, for langrennssportens omdømme, for norsk idretts omdømme og også for Norges omdømme, mener han.

– Men ingen er drept, så alt taler for tilgivelse i denne saken, på samme måte som Petter Northug raskt ble tilgitt av folket, fordi han var oppriktig lei seg og hadde en god mediestrategi, sier Trond Albert Skjelbred.

1012 personer ble intervjuet av InFact. Feilmarginen er på +/- 3 prosent.