Idrettsforbundet i epost: Helt avgjørende at ingen uttaler seg om Therese Johaug-saken

Tillitsvalgte og ansatte i Norges Idrettsforbund har fått beskjed om ikke å kommentere Therese Johaug-saken, melder NRK.

I en intern mail kommer det fram at Idrettsforbundet ikke ønsker at saken blir kommentert verken i pressen eller i sosiale medier. Mailen ble sendt ut av juridisk sjef Henriette Hillestad Thune tre timer etter at det ble kjent Antidoping Norges påtalenemnd har lagt ned påstand om at Johaug utestenges i 14 måneder.

Les også: Sundby i tårer etter seieren: – Jeg og familien har kjempet hardt

«Etablert etter NIFs lov»

«Det er helt avgjørende at ingen ansatte eller tillitsvalgte i idrettskretsene uttaler seg om Therese Johaug-saken, heller ikke på sosiale medier», heter det i mailen ansatte og tillitsvalgte fikk. Thune avviser at dette handler om å gi folk taleforbud.

«Denne saken skal behandles av NIFs domsorganer som er uavhengig av NIF. Dette er et system som er etablert etter NIFs lov. Vi må tillate at dette systemet får virke, uten tilsynelatende å påvirke prosessen. Ansatte og tillitsvalgte i NIF som offentlige uttaler seg på vegne av NIF om saken kan lett tas til inntekt for at NIF har et bestemt syn på saken og prosessen. NIFs eneste formelle syn på saken er det som kommuniseres fra NIFs domsorganer i tråd med det regelverket NIF forvalter. Personlige ytringer er naturligvis noe helt annet», skriver Thune i et svar til NRK.

Les også: Ekspert usikker på OL-deltakelse for Johaug

– Innsnevring av ytringsfriheten

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner, som blant annet leder domsutvalget i Oslo idrettskrets, reagerer på innholdet.

– Det er definitivt en innsnevring av ytringsfriheten, sier Kjenner til NRK.

– Med tanke på debatten og Bernander-rapporten er det rart at man går ut med et sånt pålegg eller anbefaling. I åpenhet ligger det at tillitsvalgte kan ha en oppfatning av forskjellige saker, sier juristen, som også peker på at domsutvalgene ikke er uavhengig av NIF siden utvalget er valgt blant medlemmene på Idrettstinget, fortsetter Kjenner.

Kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Niels Røine, sier det ikke er snakk om uttalenekt, men råd. Han avviser at ytringsfriheten er innsnevret.

– Det er vi totalt uenige i. Vi har ikke fått noen henvendelser om at noen synes det er merkelig, og jeg tror folk flest skjønner at her ønsker vi å være så forsiktige at det ikke under noen omstendighet kan stilles spørsmål ved vår uavhengighet, sier Røine.

Se også: Derfor holdes Johaug-verdier hemmelig