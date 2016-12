Her skal Johaug forklare seg: – Det blir et sirkus

Norges Idrettsforbund rigger seg for voldsom interesse rundt «rettssaken» til Therese Johaug (28) om en måned.

Det er satt av tre dager når den norske langrennsstjernen skal få saken sin vurdert av domsutvalget i Idrettsforbundet.

Brann-losjen på Ullevaal stadion skal være booket. Det samme er angivelig konferansesalen «Colosseum» i samme bygg. Der vil Johaug-saken TV-overføres til alle de som ikke får plasser inne i det provisoriske rettslokalet.

I tillegg vil flere andre rom på Ullevaal stadion benyttes, blant annet av de to partene i saken, og de mange vitnene som skal forklare seg.

– Forhandlingene i domsutvalget kommer til å bli en belastning for Therese. Men hun er forberedt, og vi tror det skal gå bra, sier manager Jørn Ernst til VG.

Finsk-svensk interesse



MÅ FORKLARE SEG: Therese Johaug, her fra da hun møtte pressen på Holmenkollen Park hotell en stund etter dopingsaken mot henne ble gjort offentlig. Foto: Helge Mikalsen , VG

Han har opplevd en voldsom medieinteresse siden dopingsaken mot Johaug ble kjent 13. oktober. Når forhandlingene i domsutvalget starter 25. januar, vil trykket trolig nå et nytt klimaks.

Johaug-saken foregår innenfor idrettens rammer, men vil likevel fremstå som en ordinær rettssak: Advokatene til de to partene vil først holde hvert sitt innledende innlegg for dommerne. Deretter skal en rekke vitner forklare seg, og ulike bevis legges frem.

Advokat Kiær og Johaug-advokat Christian B. Hjort holder så hvert sitt avslutningsinnlegg, før de tre oppnevnte dommerne i saken trekker seg tilbake. Noen uker senere foreligger trolig avgjørelsen i saken.

– Det blir et sirkus. Interessen er betydelig og jeg har understreket at NIF bør ta høyde for at det kommer medier fra både Sverige og Finland, sier leder i Norske Sportsjournalisters Forbund, Reidar Sollie.

Ikke TV-sendt



Han satt i møte med kommunikasjonsavdelingen i NIF på tirsdag. De søkte blant annet råd om fordeling av presseplasser i Brann-losjen når saken skal opp. Det settes trolig av mellom 10 og 15 plasser til media i lokalet.

Alle andre – og det blir mange – må altså følge det hele på TV i Colosseum. TV-signalet kommer neppe til å sendes ut til offentligheten.

Therese Johaug kunne bedt om at saken føres for lukkede dører. De har hun valgt å ikke gjøre.

– Vi mener det er viktig at forhandlingene er offentlige siden dette er en sak som har fått mye oppmerksomhet. Ingen er tjent med at det spekuleres i faktum eller forhold rundt forhandlingene, sier Johaug-advokat Christian B. Hjort.

Åpner for fotografering



Han forteller at skistjernen er innforstått med at saken vil få stor oppmerksomhet i media, og at hun åpner for å la seg fotografere idet saken åpner – før man ber om ro rundt forhandlingene.

– I innspillene til idrettsforbundet har vi også åpnet for at hun vil være tilgjengelig (for media) etter den siste rettsdagen, sier Hjort til VG.

Advokat Niels R. Kiær skal føre saken for Antidoping Norge. De har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse for Therese Johaug.

– Det er ikke uvanlig med stor medieinteresse i enkelte dopingsaker. Det må man bare forholde seg til. Domsorganet vil la pressen ta bilder på vei inn, men når forhandlingene pågår så er ikke interessen fra omverden noe tema lenger. Da handler det om å gjøre jobben sin, sier Kiær – som har jobbet med dopingsaker i et par tiår.

PS! Datoene 25. til 27. januar er satt av til Johaug-saken i domsutvalget.