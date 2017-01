Her er svarene på tolv sentrale spørsmål i Johaug-saken

ULLEVAAL STADION (VG) Etter at flere spørsmål ble besvart i løpet av de to høringsdagene, tror idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner at saken balanserer på en knivsegg.

Domsutvalget har trukket seg tilbake etter to dager som har gitt flere svar. Johaug-manager Jørn Ernst uttrykte at 28-åringen var fornøyd med høringen.

– Hun var spent og gruet seg til det hun selv var gjennom i går, men det gikk jo veldig fint. Det har vært bra for alle å få belyst saken og få frem alle detaljene. Man har fått svar på det som har hengt i luften. Det virker som om media også har fått et mer nyansert syn på saken, sier Ernst til VG.

Johaug reiste rett hjem til leiligheten i Holmenkollen, sammen med kjæresten Nils Jakob Hoff. Fremover vil hun bli værende i Norge og trene etter et opplegg som er lagt opp for ett år frem i tid.

– I god favør Johaug



Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner har fulgt saken tett over to dager på Ullevaal.

– Nå tror jeg vi balanserer mellom frifinnelse og de 14 månedene. Jeg tror vi er på knivseggen nå. Det kan bikke begge veier, sier Kjenner til VG.

– Hva baserer du det på?

– Jeg har vært tydelig før på at dette blir en dom på 14 måneder, men jeg mener bevisførselen torsdag var veldig god i favør av Johaug, med Fredrik S. Bendiksen og særlig Marit Bjørgen, sier Kjenner.

Før rettssaken lanserte VG 12 ubesvarte spørsmål. Her er svarene som har kommet frem under høringsdagene.

1. Kremen og legekofferten:

Spørsmålet: Hvorfor sjekket ikke Bendiksen at legekofferten inneholdt den nødvendige medisinen før han forlot Norge?

Svar: Bendiksen forklarte at han ikke ble klar over at kremen manglet før han sjekket legekofferten som allerede var i Livigno.

2. «Døgnet som forsvant»:

Spørsmål: Hvorfor tok det så lang tid?

Svar: Bendiksen forklarte at det var hektiske dager i Livigno. Han måtte blant annet en tur til Stelvio, hvor Hans Christer Holund hadde falt og skadet skulderen. Han var ikke tilbake på hotellet før i 16.30-tiden.

3. Hvorfor sjekket ikke legen?

Spørsmål: Hvordan kunne en så erfaren lege kjøpe et medikament på et italiensk apotek, uten å sjekke virkestoffene?

Svar: – (...) Også leser jeg nok på pakken at det står clostebol acetate. Det er en gåte for meg hvorfor jeg ikke kobler det opp til WADAs dopingliste. Som jeg sa på pressekonferansen, jeg har brukt ufattelig mye tid på å tenke på dette, hvorfor gikk det ikke inn?, spurte Bendiksen seg fra vitneboksen.

4. Legen overså dopingadvarsel

Spørsmål: Hvordan kunne lege Bendiksen overse en rød dopingadvarsel på pakken med Trofodermin?

Svar: Bendiksen sa at han aldri hadde sett dopingadvarselen på pakken før han ble vist bilde av den på pressekonferansen den 13. oktober.

– Ser dere bildene av spørsmål-svar-runden der på pressekonferansen, så skjønner dere at jeg er helt uforstående. Det kom som en ekstra belastning den dagen, innrømmet Bendiksen.

5. Koblet ikke clostebol med anabolt steroid

Spørsmål: Hvordan er det mulig for en person med 36 års erfaring som idrettslege?

Svar: – Jeg må innrømme at jeg fortsatt sliter med å forklare det etter fire måneder. Jeg innser at jeg da gjorde en feilvurdering, jeg er nok så fokusert på at jeg skal ha krem med antibakteriell innhold. Det vi kaller å lukke beslutningsprosessen for tidlig, det er vel egentlig det jeg gjør, forklarte Bendiksen.

6. Johaug overså dopingadvarsel

Spørsmål: Hvordan kunne Therese Johaug overse en rød dopingadvarsel på pakken med Trofodermin?

Svar: – Jeg husker at han satt rett ovenfor meg, slik at vi hadde en dialog rett over, mens noen satt på siden. Han ga pakken til meg på bordet, jeg la den bak på stolen også snakker vi om hvordan jeg skulle bruke den, forklarer Johaug.

7. Hvorfor undersøkte ikke Johaug mer?





Spørsmål: Hvorfor valgte hun utelukkende å stole på sin egen lege?

Svar: I sin prosedyre belyste Hjort at "Antidoping Norge mener at riktig straff her er 14 måneder fordi utøver ikke foretok noen undersøkelser av kremen", før han kontret:

– Men det er et feil faktum, hun gjorde sin plikt ved å spørre lege Bendiksen, sa Hjort. I tillegg kom det frem at WADAs app ikke fungerte på Johaugs mobil, på grunn av at hun hadde android som operativsystem.

8. Hva var clostebol-nivået?

Spørsmål: Hvor mye clostebol ble det målt i urinen til Therese Johaug?

Svar: 13 nanogram per milliliter.

9. Hvorfor tror ADN på krem-forklaringen?

Spørsmål: Hvilke undersøkelser eller vitenskapelige tester ligger til grunn for den påstanden?

Svar: – Vår analyse er forenlig med hennes forklaring om bruk av trofodermin, men vi kan ikke utelukke annen bruk, svarte Dehnes fra dopinglaben. I tillegg viste vitenskapelige studier at clostebolen hadde samme karakter som i medisinen som ble brukt.

10. Hva har Antidoping Norge gjort?

Spørsmål: Hvordan har etterforskningen til Antidoping Norge foregått?

Svar: Man har avhørt 12 ulike personer. Antidoping Norge har vært i Italia for å utelukke alternative hendelsesforløp. I tillegg har de undersøkt serienummeret på Johaugs trofodermin-tube, sjekket Bendiksens konto og Johaugs SMS-er.

11. Innrømmer Johaug skyld eller ansvar?

Spørsmål: Dytter Johaug all skyld over på lege Bendiksen?

Svar: – Jeg vet at det er utøveres ansvar å sjekke. Det ansvar tok jeg ved å spørre Fredrik (Bendiksen) som har så lang erfaring, sa Johaug.

12. Vises det til tilsvarende saker?

Spørsmål: Hvilke saker ligger til grunn for at advokat Hjort mener null straff er innenfor rekkevidde?

Svar: Begge parter hyppig viste til andre domfellelser i CAS, men er uenige om disse sakene underbygger at Johaug har fylt sitt ansvar som utøver ved å spørre Bendiksen om råd.