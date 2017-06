Her er en taus Bendiksen på vei til Johaug-møte i Sveits

LAUSANNE (VG) Tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen ser frem til å forklare seg for CAS om sin rolle i dopingsaken til Therese Johaug (28).

Det sier advokat Anders Schrøder Amundsen til VG.

– Han har ingenting å skjule og har vært åpen fra første stund, sier han.

Bendiksen er Johaug-leirens eneste vitne når ankesaken mot langrennsstjernen kommer opp i Sveits i morgen.

Etter et flybytte i Stockholm, ankom Bendiksen flyplassen Genève i 12-tiden mandag. Han takket høflig nei til VGs forespørsel om et intervju om det som venter. Legen ønsker nå ha fokus på det som skal skje i CAS-slottet Château de Bethusy i morgen.

Bendiksen i møte med Johaugs folk



Mandag ettermiddag gikk Bendiksen og advokaten hans i møte med apparatet rundt Therese Johaug på et hotell i Lausanne. Johaug omgir seg med to norske og tre engelske advokater i Sveits denne uken.

– Det er naturlig for Bendiksen å stille seg til disposisjon for teamet til Johaug i forkant av høringen. Et slikt møte skaper en forutsigbar ramme for høringen i morgen, sier advokat Schrøder Amundsen.

Bendiksen og Johaug møttes under den norske dopinghøringen på Ullevaal stadion i slutten av januar. Men foran CAS-høringen denne uken, har ikke de to hatt kontakt – før i dag. Bendiksen ankom Johaugs hotell, hvor han selv også bor, i 14-tiden i dag.

Bendiksen: Johaug kan ikke klandres



Den tidligere norske landslagslegen har tatt på seg skylden for at Johaug fikk i seg et forbudt stoff under et høydeopphold i Italia i fjor. Det kommer han også til å gjøre når han entrer vitneboksen i Sveits i morgen.

Så sent som i januar ga Johaug uttrykk for at hun ikke har klart å tilgi Bendiksen for det som har skjedd.

– Bendiksen ser frem til å opplyse saken best mulig for CAS. Bendiksen har hele tiden hevdet at Johaug ikke kan klandres for det som har hendt, og at han ønsker å redegjøre dette for CAS, sier advokaten hans til VG i Sveits.

Bendiksen stilte opp på en pressekonferanse da saken eksploderte i norsk offentlighet. Det var den eneste anledningen media har hatt til å stille ham spørsmål om saken. Under dopinghøringen i Norge i januar, lot han seg ikke intervjue, og ba også om fotoforbud.

– Hvorfor har han valgt å holde en såpass lav profil og unngått intervjuer og medieeksponering det siste drøye halvåret?

– Bendiksen åpnet med å ha pressekonferanse innen en uke etter at man oppdaget hva som hadde skjedd. Saken ble utfyllende dekket der, og i den åpne høringen i Oslo 26. januar, hvor Bendiksen deltok foran presse. Bendiksen har vært fullstendig åpen om hendelsesforløpet fra første stund, og ser nå frem til å også forklare seg for CAS, sier Schrøder Amundsen.

Folk som har jobbet tett på Fredrik Bendiksen omtaler den tidligere landslagslegen som «hel ved» og en «petimeter». Han hadde 36 års erfaring som idrettslege bak seg da det gikk galt.

Gedigen tabbe



Få forstår hvordan han kunne begå den gedigne tabben han angivelig gjorde i fjor høst. Da Bendiksen selv vitnet i den norske høringen, der Johaug senere fikk 13 måneders utestengelse, sa legen følgende:

– Jeg leste nok «Clostebol acetat». Og så er det en gåte hvorfor jeg ikke klarte å koble det opp mot WADAs forbudsliste. Jeg har brukt ufattelig mye tid på å finne ut hvorfor det ikke gikk inn. Jeg må innrømme at jeg fortsatt sliter med å forklare det, etter fire måneder. Jeg innser at jeg gjorde en feilvurdering. Jeg var nok så fokusert på at jeg skulle ha en krem med antibakterielt innhold, at jeg gjorde det man kaller å «lukke beslutningsprosessen for tidlig» - uten å ha den nødvendige årvåkenheten på det andre stoffet. Dessverre, sa han.

– Alt annet som skjer etterpå blir en følgefeil. Det har plaget meg nå i fire måneder, la Bendiksen til.

Overfor Antidoping Norge trakk han selv frem tre hovedårsaker til tabben:

1. Personlige problemer knyttet til sykdom i nær familie: Dette førte til at Bendiksen måtte forlate Livigno med kurs for Norge allerede 5. september.

2. Skade på en annen landslagsutøver: Hans Christer Holund slo skulderen ut av ledd etter et fall i Stelvio, og ble sendt på sykehus. Dette krevde oppfølging av Bendiksen.

3. En planlagt pressekonferanse: Mandag 5. september, dagen etter at Johaug startet behandlingen av sin såre leppe, holdt den tidligere landslagslegen et foredrag for pressen om rutinene i det norske apparatet for bruk av astmamedisin, samt Sundby-saken.