Frykter millionutbetalinger til Johaug

Norges Skiforbund har brukt over 3 millioner kroner på Sundby-saken. Om den skaper presedens, kan det gå mot nye utbetalinger til Therese Johaug, skriver Adresseavisen.

Under skiforbundets høstmøte i Oslo forrige helg reagerte grasrota på forbundets beslutning om å kompensere Martin Johnsrud Sundby for tapte premiepenger.

Så langt har forbundet brukt godt over 3 millioner kroner på Sundby-saken. 1,1 million av dette er premiepenger han mistet som følge av dopingsaken. Argumentasjonen for at skiforbundet tar regningen er at forbundet har tatt på seg all skyld i saken.

Skipresident Erik Røste avviste overfor Adresseavisen (bak betalingsmur) sist helg at Sundby-saken danner presedens, selv om skiforbundets leger i begge tilfeller har tatt ansvaret for tabben som førte til dopingsak.

AVVISER PRESEDENS: Erik Røste. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

LES OGSÅ: Johaug-advokat: Dette vil avgjøre saken

Uenig med Røste

Da skrev Skiforbundet følgende i en pressemelding:

«Skiforbundet har derfor bestemt at de vil erstatte de premiebeløpene Johnsrud Sundby mister som en konsekvens av dommen, til sammen cirka 1,1 millioner kroner. Samtidig understreker Røste at Norges Skiforbund tar konsekvensen av denne dommen.»

– For Norges Skiforbund er det viktig å understreke at Martin har fulgt rådet fra skiforbundets lege slik han er pålagt i landslagskontrakten, og selv er uten skyld i det som har skjedd, sa Røste den gangen.

Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad deler ikke Røstes syn på saken. Han bekreftet tirsdag at saken kan skape presedens.

Det gjorde han da astmamedisinbruken i norsk langrenn ble diskutert under Trøndersk Skilaugs høstmøte i Granåsen. Skogstad satt i panelet med skilegendene Oddvar Brå og Frode Estil, samt mangeårig dopingjeger Inggard Lereim.

– Det kan den gjøre, svarte Skogstad på direkte spørsmål, om Sundby-saken kan danne presedens. (©NTB)