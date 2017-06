Folket vil ha Johaug i OL

I morgen skal Therese Johaug (28) slåss for sin egen karriere foran tre dommere i Sveits. Hjemme i Norge har hun store deler av befolkningen i ryggen.

Spørreundersøkelse: Hva synes du om straffen på 13 måneders utestengelse, som Johaug opprinnelig fikk i Norge? Passe: 26,8 % (menn: 30,5 %, kvinner: 23,2 %) For mild: 8,5 % (menn: 10,8 %, kvinner: 6,2 %) For streng: 48,0 % (menn: 44,6, kvinner: 51,3 %) Vet ikke: 16,7 % (menn: 14,1 %, kvinner: 19,2 %) Bør Therese Johaug få delta i vinter-OL i 2018? Ja: 76,0 % (menn: 71,9 %, kvinner: 80,0 %) Nei: 8,5 % (menn: 11,8 %, kvinner: 5,3 %) Vet ikke: 15,5 % (menn: 16,3 %, kvinner: 14,7 %) Undersøkelsen er utført av InFact Norge fredag 2. juni 2017. Antall intervjuer: 1044 (norske innbyggere over 18 år). Feilmargin: Maksimalt +/- 3,1 %.

I en landsomfattende spørreundersøkelse svarer hele 76 prosent at Johaug bør få delta i OL i Sør-Korea kommende vinter. Bare 8,5 prosent svarer at den populære utøveren ikke bør få delta.

Undersøkelsen ble utført av InFact på oppdrag for VG på fredag. Det var bare fire dager før Johaug skal få dopingsaken sin opp for idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

Dommen på 13 måneders utestengelse fra Norge ble anket av FIS. Får Johaug 16 måneder eller mer i Sveits, ryker OL.

– Det er hyggelig og positivt for Therese at så stor andel av folket har denne holdningen til en mulig OL-deltakelse, sier Johaug-manager Jørn Ernst til VG.

– Føler hun det slik i hverdagen også?

– Ja, hun opplever stor grad av støtte i hverdagen. Hun blir stoppet på gaten og folk tar kontakt. Både med henne og meg. Folk ønsker henne lykke til, og sier at de vil ha henne tilbake i sporet.

Støtten kommer til syne i flere svar i den ferske spørreundersøkelsen. Halvparten av de spurte mener den norske dommen på 13 måneders utestengelse var for streng. Derimot mener 27 prosent av den var passe, mens bare 8,5 prosent mener dommen var for mild.

Seks av ti nordmenn mener tilliten til Therese Johaug er enten uforandret eller styrket i etterkant av den pågående dopingsaken.

Manageren hennes erkjenner at 28-åringen har kommet seg godt ut av situasjonen hva gjelder omdømme. Det var ingen selvfølge da Johaug gråt for åpen scene og saken eksploderte i norsk offentlighet 13. oktober i fjor.

– Man gjorde seg noen tanker i oktober, men situasjonen var veldig massiv og uoversiktlig. Etter hvert som tiden har gått, har vi derimot følt at omdømmet ikke har blitt veldig svekket, sier Ernst.

BI-professor Peggy Brønn har omdømmespørsmål og krisehåndtering som sitt fagfelt. Hun registrerer at det er mye sympati med Therese Johaug i det norske folk.

– Hun har fremstilt seg selv som et offer, og blir langt på vei akseptert som det. Det er en god posisjon å være i for Johaug, for hun trenger bare være trist og lei seg. Folk synes synd på henne, og det er en ideell posisjon å være i når du befinner deg i en krise, sier Brønn.

– Er du overrasket over at hun har kommet så godt ut av denne saken omdømmemessig?

– Nei, ikke i Norge, ler BI-professoren.

– Hva legger du i det?

– Folk i Norge er så opptatt av sport og man har lett for å tilgi. Ting blåser over ganske raskt i Norge.

Mike Morgan, advokaten til Therese Johaug. Foto: Anders K. Christiansen. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Therese Johaug reiste til Sveits i går kveld, og tilbringer dagen med totalt fem advokater rundt seg i dag. Tre av dem er fløyet inn fra London.

Johaug forberedes nå på det som skal skje i et lite slott i Lausanne i morgen. Tre internasjonale dommere skal høre hvordan den norske langrennsstjernen kunne få i seg det forbudte stoffet clostebol under et høydeopphold i Italia i fjor.

Johaug hevder at lege Fredrik Bendiksen understreket at medisinen ikke sto på WADAs forbudsliste. Det vil også Bendiksen si når han entrer vitneboksen i Sveits i morgen.

Det er ventet at Johaug får den endelige dommen i sin egen dopingsak i løpet av et par måneder.

Aktørene i Johaugs CAS-høring:

STED: Château deBéthusy i den sveitsiske byen Lausanne. Her holder idrettens voldgiftsrett (CAS) til. De behandler flere hundre tvistesaker i internasjonal idrett hvert eneste år.

Tirsdag 6. juni skal saken til Therese Johaug opp i CAS (idrettens voldgiftsdomstol) i Sveits: Slik blir Johaugs skjebnedøgn.

TID: Tirsdag 6. juni, kl. 09-16.

TILSTEDE:

Therese Johaug: Norsk langrennsløper på 28 år. Har både VM- og OL-gull på merittlisten sin. Testet i fjor høst positivt på det forbudte stoffer clostebol, etter å ha vært på høydeopphold i Italia. Sier det skjedde da hun, med legens godkjennelse, brukte en krem for å behandle en sår leppe.

Romano F. Subiotto (CAS-dommer): Leder dommertrioen i Johaug-saken. F ører saker for både høyesterett i London og EU-domstolen i Luxembourg. Han jobber også opp mot Europakommisjonen og holder foredrag om rettspleie i EU. Har hatt mer enn 70 CAS-saker. Snakker flytende engelsk, fransk, spansk, tysk og italiensk.

VALGT AV JOHAUG: Amerikanske Jeffrey G. Benz er én av tre dommere i saken. Foto: Www.jamsadr.com , IKKE VG-BILDE

Jeffrey G. Benz (CAS-dommer): Er utnevnt som dommer av Therese Johaug og hennes advokater. Har flere ganger blitt benyttet av Johaugs advokat, Mike Morgan. Rutinert jurist med base i Los Angeles. Har tidligere vært dommer i profilerte CAS-saker som dem mot Maria Sjarapova, Marin Cilic, Veronica Campbell-Brown og Lizzie Armitstead.

Markus Manninen (CAS-dommer): Er utnevnt som dommer av FIS, og har vært dommer i 14 CAS-saker før denne. Manninen leder et overvåkende organ for det finske antidopingbyrået, samt disiplinærutvalget i det finske fotballforbundet. Han er medlem av antidopingutvalget til det internasjonale skiskytterforbundet, samt domsutvalget til kampsportforbundet UFC.

Christian B. Hjort (Johuag-advokat): Har vært Johaugs advokat helt siden saken ble kjent i fjor høst. Er mest kjent som en advokat med særlig kompetanse på økonomiske straffesaker. Har aldri ført en sak for CAS tidligere. Har kontorer i Akersgata i Oslo, der han har vært tilknyttet advokatkontoret Hjort siden 1989. Før det var han dommerfullmektig ved Flekkefjord herredsrett

Mikkel Toft Gimse (Johaug-advokat): Advokatfullmektig som begynte å jobbe for Christian B. Hjort så sent som i fjor. Før det var han vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved universitet i Oslo, etter å ha vært praktikant i flere advokatfirmaer i Oslo. Jobber primært med strafferett.

Mike Morgan (Johaug-advokat): En av verdens mest profilerte advokater med spesialkompetanse på CAS. Har gjort dette til et levebrød. Har kontor i London, og tidligere forsvart store navn som Maria Sjarapova og Alberto Contador. Ble engasjert av Johaug-leiren da FIS anket saken inn til CAS.

VG møtte den engelske toppadvokaten som skal redde Johaugs OL-drøm: – Vi har gode resultater (VG+)



Mike Morgan-assistent 1 (Johuag-advokat): Mike Morgan har med seg to assistenter til Sveits, får VG opplyst. Det er ikke kjent hvem disse to er, men de kommer trolig fra Morgans eget advokatkontor i London.

JOHAUG-MANAGER: Jørn Ernst. Foto: Terje Bringedal , VG

Mike Morgan-assistent 2 (Johaug-advokat): Mike Morgan har med seg to assistenter til Sveits, får VG opplyst. Det er ikke kjent hvem disse to er, men de kommer trolig fra Morgans eget advokatkontor i London.

FIS’ advokat: Det internasjonale skiforbundet har lagt fullstendig lokk på sine forberedelser rundt saken. De vil ikke engang avsløre om de vil føre egne vitner for CAS. Men en eller flere advokater vil føre saken for FIS, i deres egen «hjemby» i Sveits.

Lege Fredrik Bendiksen: Tidligere norsk landslagslege, og det eneste vitnet Johaug-leiren vil føre for CAS. Vil forklare seg for CAS om hvordan han angivelig kjøpte medisinen Johaug brukte, og som skal ha utløst en positiv dopingprøve. Trakk seg som følge av saken, og har heller ikke praktisert som lege på Hamar i ettertid.

Jørn Ernst (Johaug-manager): Har fungert som Johaugs manager helt siden 2010. Ernst, med kontor i Sandvika utenfor Oslo, har hatt ansvaret for å forhandle personlige sponsorkontrakter for Johaug de siste årene. Siden i fjor høst har han også brukt svært mye tid på media og andre som har hatt spørsmål rundt Therese Johaug. Skal ikke vitne, men reiser til Sveits som støttespiller. Får ikke være tilstede under CAS-høringen.

Nils Jakob Hoff (Johaug-kjæreste): Den profilerte roeren har vært en viktig støttespiller for kjæresten Therese Johaug siden saken eksploderte i norsk offentlighet i fjor høst. Reiser til Sveits som støttespiller, og skal ikke vitne. Får ikke være tilstede under CAS-høringen.