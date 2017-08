Programleder Hallvard Flatland blir skuffet om ikke norske skiløpere boikotter OL som en reaksjon på Johaug-dommen.

– Jeg er så eitrende forbanna! Denne saken viser hvordan utøverne står med tanke på egen sikkerhet. De ofrer nærmest et helt liv for å lykkes i sin idrett. Jeg mener norske skiløpere bør ha interesse av å vise at de ikke aksepterer dette, ved å boikotte OL i 2018, sier Flatland.

– Hvordan tenker du at boikotten skal foregå i praksis?

– Jeg mener Norge bør stå samlet om det. Hvis ikke det blir gjort, bør hver enkelt utøver gå i seg selv, for dette handler om så mye mer enn bare Johaug – det handler om deres egen sikkerhet. Så kan alle disse andre nasjonene jogge rundt i løypene der og se hvor morsomt det er uten Norge.

Aalbu: – Dritstrengt

Den folkekjære programlederen får støtte fra Jan-Erik Aalbu, tidligere ansatt i Skiforbundet.

– Isolert sett synes jeg dommen er dritstreng. Gjennom mange år i korridorene hos Skiforbundet vet jeg at Norge har ekstremt gode rutiner for å unngå at utøvere jukser. Jeg er hundre prosent sikker på at Johaug ikke har brukt denne salven for å bli en bedre langrennsløper, sier han.

Overrasket er han imidlertid ikke.

– Vi forventet en tøff dom, men ikke en enda tøffere dom enn den hun i utgangspunktet fikk. Det virkelig provoserende her er at FIS anker det veldig mange nok opplevde som en rettferdig dom og får medhold.

Aalbu er lei av snakk om at nordmenn er naive når det kommer til egne rutiner for doping.

– Det er mulig vi er naive, men poenget er at det hadde blitt mye mer prat i korridorene om det fantes noe snusk. I Skiforbundet er det ingen som forsøker å ta snarveier for å jukse, og det vet vi.

– Fullstendig knust



Reaksjonene blant det norske folk virker likevel å være splittede etter offentliggjøringen av dommen tirsdag.

På Twitter legger forfatter og journalist Aslak Nore ingenting imellom:

Dommen ble offentliggjort av Idrettens Voldgiftsrett (CAS) klokken 11.45 torsdag.

Den magiske grensen for å rekke OL var på 15 måneder. Straffen på 13 måneder fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund ble dermed økt til 18 måneder, etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket saken til CAS.

Johaug mister også hele den kommende sesongen. VM i 2019 blir det neste store mesterskapet, der hun kan stille på startstreken.

– Therese Johaug er fullstendig knust over avgjørelsen som innebærer at OL og hele neste sesong ryker, skriver Advokatfirmaet Hjort, som har representert Johaug, i en pressemelding.

I dommen heter det blant annet at Johaug «feilet i å gjennomføre en sjekk av pakken, som ikke bare inneholdt et forbudt stoff, men også inkluderte et dopingvarsel».