FIS vil utestenge Johaug fra OL

LAUSANNE (VG) FIS ønsker ifølge Therese Johaugs (28) advokat å utestenge den norske utøveren i 16 til 20 måneder. Det betyr i så fall at OL ryker for langrennsstjernen.

– Det gikk i hovedsak slik vi forventet at det ville gå. De antydet et sted mellom 16 og 20 måneder. Jeg mener at det ikke er grunnlag for det, sier advokat Christian B. Hjort til VG i ettermiddag.

Da hadde klokken passert 16, og en lang høring var over. Therese Johaug var lettet over å være ferdig - åtte måneder etter at hun testet positivt på clostebol etter et treningsopphold i Italia.

Nå gjenstår det bare å vente på at dommen i saken blir klar. Det vil ta noen uker.

– Jeg er vant til å vente. Jeg har ventet i åtte måneder og levd i uvisshet. At jeg må vente i seks uker til, det preller av meg. Jeg har opparbeidet meg et team rundt meg og har nok av planer fremover. Nå er jeg bare kjempeglad for at dette er over, sier Johaug til VG.

Hun vet hva som står på spill: For om Det internasjonale skiforbundet (FIS) får viljen sin, mister Johaug OL, som går i Pyeongchang fra 9. til 24. februar. Det kom frem i dagens høring.

– OL ligger som et bakteppe i denne saken, i hvilken grad tror du det blir et moment i straffeutmålingen?

– Jeg tror at det er noe panelet vil se hen til, mener advokat Hjort.



– Og hva baserer du det på?

– Jeg baserer det på at det er CAS-praksis for at man tar hensyn til hvilke konkrete konsekvenser lengden av en utestengelse kan ha.





Therese Johaug bekreftet overfor VG at hun fortsetter i skisporet uansett utfall i CAS.

– Er det en selvfølgelighet at du fortsetter karrieren hvis OL skulle ryke?

– Ja, det er det. Som jeg har sagt hele tiden, så føler jeg ikke at jeg har gjort noe galt i denne saken. Jeg skal vise meg selv og andre at denne saken ikke skal knekke meg. Jeg vil stå øverst og har en drøm om å stå øverst igjen på pallen.



Johaug tok seg god tid til rundt 20 norske fotografer og journalister som hadde reist til Sveits. Hun kjente seg ikke igjen av beskrivelsen av klimaet i CAS som «kaldt», fortalte hun.

Men det var tøft. Og Johaug tok til tårene underveis i den rundt 40 minutter lange forklaringen sin for tre internasjonale dommere.



– Hva trigget tårene?

– Det er hele følelsen av hele saken: At jeg må reise ned hit og sitte i dette huset. Det er surrealistisk. Om noen hadde sagt det for et år siden…. Det er mye følelser. Det er livet mitt. Det er idretten min og noe jeg bruker utrolig mye tid på, og så ender det slik. Det er tøft og trist. Men jeg skal reise kjerringa igjen, sier Johaug.

– Følte du at du ble grillet i dag?

– Klart, jeg fikk spørsmål. Men det hadde jeg forberedt meg på. Det fikk jeg i Norge også. Det kommer kritiske spørsmål, sånn er nå saken. For meg gikk det fint, sier 28-åringen.

Den engelske advokaten Mike Morgan ønsket ikke å kommentere det som hadde skjedd bak lukkede dører før han forlot CAS i en taxi. De to advokatene til CAS ville heller ikke si noe som helst, før de forlot det lille slottet i Lausanne.

Johaug-advokat Hjort var i CAS for første gang i løpet av karrieren. Det var engelske Mike Morgan som ledet advokatteamet til den norske utøveren tirsdag.

– Hvordan opplevde du høringen, Hjort?

– Det gikk i hovedsak sånn vi forventet at det ville gå.

– Kom det nye opplysninger på bordet i dag?

– Nei, sier han raskt.

– Hvordan opplevde du at Johaug klarte seg i sin forklaring?

– Jeg synes hun klarte seg fint. Hun fikk frem sin historie på en god måte og svarte godt på spørsmålene, mener advokaten.

LETTET: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter ankesaken i den internasjonale voldgiftsretten for idrett; CAS, i sveitsiske Lausanne. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG