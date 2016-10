Finsk langrennsstjerne: – Lurer på om Johaug snakker sant

VAL SENALES (VG) Aino-Kaisa Saarinen (37) stiller seg tvilende til Therese Johaugs forklaring om salven som sendte verdens beste kvinnelige langrennsløper i dopinggarnet.

– Det er en merkelig historie. Jeg lurer på om hun (Therese Johaug) snakker sant, sier Aino-Kaisa Saarinen.

Johaug ble onsdag utestengt i to måneder av påtalenemnda i Antidoping Norge. Men risikerer et langt fravær fra langrennssirkuset. Under en landslagssamling i italienske Livigno i september skal hun ifølge egen forklaring ha brukt sårsalven Trofodermin.

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et svakt anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil. Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig. I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han skyldte også det positive resultatet på kremen Trofodermin. 23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum et års utestengelse.

Les også: Johaug kan miste storkontrakt med Fischer

Den 28-årige langrennsstjernen hevder hun var fullstendig uvitende om at salven – som hun skal ha fått av daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen – inneholdt clostebol. Et anabolt steroid som står på WADAs (verdens antidopingbyrå) forbudsliste.

Saarinen påpeker overfor VG at hun har sett salven og esken med et lett synlig dopingadvarsel på. Hun skjønner ikke hvordan en toppløper som Johaug og en rutinert lege kunne unngå medikamentets «varsellampe».

– Hvordan kunne både Johaug og legen gjøre en slik tabbe. Jeg kan ikke forstå det, sier Saarinen.

– Du er veldig mistenksom?

– Ja. Fordi det er så mange ubesvarte spørsmål i denne saken, sier Saarinen.

VG+ Stefano (27) fikk karrieren ødelagt av «Johaug-dopet»

Hun snakker med VG på breen over Val Senales hvor store deler av verdenseliten i langrenn er på treningsleir. Solen har forsvunnet bak skyene. Men hun bryr seg ikke nevneverdig om at vinden frisker på. Den siste sjokkhistorien om doping i norsk langrenn har fått det til å koke i henne.

– Jeg håper på en troverdig dom. At det blir gjort et grundig arbeid i etterforskningen. Dette er til det beste for langrennssporten, Norge og Johaug selv, sier Saarinen.

Den finske langrennsstjernen med fire VM-gull og to OL-sølv er i samme situasjon som Marit Bjørgen. Hun er nylig blitt mamma. I mai fikk hun datteren Amanda. Ektemannen Tom Gustafsson (tidligere basketspiller) er med og triller barnevogn når hun er på høydetrening med to tøffe treningsøkter daglig. Sesongens store mål er VM på hjemmebane i Lahti i februar/mars.

At Norges Skiforbund i det hele tatt vurderte om Johaug skulle reise til Val Senales på høydesamling i påvente av dom i påtalenemnda i Antidoping Norge provoserer henne.

– I Finland blir du utestengt umiddelbart hvis du avlegger positivt dopingprøve. Det er det eneste riktige. Og jeg tror vi er blitt best i verden på antidoping nå, sier Aino-Kaisa Saarinen.

Landslagssjef i norsk langrenn, Vidar Løfshus, sier til VG at han er helt enig med Saarinen i forhold til en «troverdig dom» for Johaug.

– Det må bli en dom som står i forhold til forseelsen. I første omgang er det Antidoping Norge og NIF som bestemmer det. Jeg synes det var klokt sagt av Saarinen, sier Løfshus.

– Saarinen er kritisk til at Johaug ikke umiddelbart ble utestengt. Hva har du å si til det?

– Da henviser jeg bare til Antidoping Norge, og deres reglement som vi forholder oss til, sier Vidar Løfshus.