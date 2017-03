Pekka Holopainen mener Therese Johaug (28) langt på vei er blitt et offer for etterdønningene av korrupsjonsskandalene i FIFA og Det internasjonale friidrettsforbundet.

Den anerkjente finske sportskommentatoren ble i likhet med mange andre overrasket over tirsdagens nyhet i Therese Johaugs pågående dopingsak:

Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker dommen på 13 måneders utestengelse til CAS, idrettens internasjonale voldgiftsdomstol – og endestasjonen for dopingsaker innen idretten. Uforståelig, mener Therese Johaugs advokat Christian B. Hjort, men det er ikke Pekka Holopainen enig i.

VG-nyhet mandag: Johaugs manager: - IOC anker ikke

Han mener – og tror sterkt – at det var viktig for FIS å bruke ankemuligheten for å vise handlekraft, i en tid der de internasjonale idrettsorganisasjonene har vært i hardt vær. Han trekker frem FIFA og Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), der korrupsjonsskandalene kom som perler på en snor for noen år siden.

– Det var viktig for FIS å statuere et eksempel, til og med når det dreier som om norske utøvere. Noen kaller det et justismord. Jeg sier: Det er regelverket som gjelder. Johaug har brutt det, og det kan hun ikke fly ifra, sier Holopainen, kommentator i den finske avisen Ilta Sanomat, til VG.

VG pratet med Expressen-journalist Ludvig Holmberg under Johaug-høringen i januar. Slik stilte svenskene seg til skyldspørsmålet da:

Regelverket kan diskuteres

Når han nevner «noen» og «justismord», sikter han til svensken Torbjörn Nordvall. I den svenske avisen Expressen uttaler den tidligere pressesjefen for svensk langrenn tirsdag formiddag at Therese Johaug er «blitt offer for et skipolitisk spill». Han bruker også ordet justismord.

Holopainen er altså ikke enig, men sier:

– Likevel kan man diskutere om regelverket i seg selv er et justismord, den diskusjonen forstår jeg fullt og helt.

Visepresidenten i FIS: Tror FIS-anken kan være positivt

Den finske sportsjournalisten trodde ikke at FIS kom til å anke straffen Therese Johaug fikk fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

– Jeg tenkte at den norske dommen var skikkelig og at FIS komme til å være fornøyd med den, men nei.

Se Gro Johaug snakke ut om dagen Therese Johaug ble tatt i doping:

– Bra at saken blir tatt til topps

Langrennskommentator Petra Thorén i Aftonbladet forteller at det er blandede reaksjoner i Sverige på anke-nyheten.

– En del mennesker synes det er bra at saken blir tatt til topps. Andre mener det er veldig urettferdig, sier Thorén.

Så du? Northugs angrep på landslagssjefen

Hun trodde i likhet med Holopainen at FIS ville være fornøyd med straffen til Johaug, men etter å ha tenkt seg litt, sier hun:

– Det er vel graden av skyld de ønsker å ta opp igjen, for å vise et eksempel på at utøveren har et stort ansvar for hva den putter i seg.

Therese Johaug brukte salven Trofodermin, som inneholdt det forbudte stoffet clostebol, etter å ha fått denne fra landslagslege Fredrik Bendiksen på landslagssamling i Italia i fjor høst. Domsutvalget i Norges Idrettsforbund trodde på Johaugs forklaring, men skistjernen ble dømt fordi hun ifølge regelverket har et objektiv ansvar og ikke kun kunne støtte seg på legens råd.