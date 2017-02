Finsk FIS-styremedlem: Svært sannsynlig at vi kommer til å anke

OSLO/ST. MORITZ (VG) Det finske styremedlemmet i FIS (Det internasjonale skiforbundet) er rimelig sikker på at Therese Johaug-dommen på 13 måneder vil bli anket.

Martti Uusaitalo er klar i sin tale etter at Johaug fikk sin dom på 13 måneder fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund, melder TV2.

– Styret i FIS har ennå ikke bestemt seg for å anke denne dommen, men ut i fra de diskusjonene vi har hatt i styret har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke, sier Uusitalo til Ilta-Sanomat skriver TV2, og fortsetter:

– Også den andre mulige klageren, WADA (Verdens antidopingbyrå), vurderer dette. Jeg anser det som veldig sannsynlig at enten den eller eller den andre kommer til å klage; kanskje lager vi en felles anke.

Mener Johaug burde fått to år

Generalsekretær i FIS, Sarah Lewis, skriver i en sms til VG at de vil se på dommen sammen med WADA (verdens antidopingbyrå).



– Vi har ikke mottatt dommen fra Antidoping Norge, så vi kan ikke og vil ikke spekulere. Men etter standard prosedyre vil vi evaluere dette med WADA, skriver Lewis.



FIS-medlemmet Uusaitalo sier videre at han mener Johaug burde blitt utestengt i to år.



– Denne 13 måneders-straffen er ikke basert på verken regelverket til WADA eller de prinsipielle avgjørelsene til CAS. Derfor er det det beste for alle parter at de profesjonelle i CAS undersøker saken grundig og vi får et rettferdig sluttresultat, sier Uusitalo skriver TV2.

– Ikke opp til meg

Therese Johaug skal ha mottatt beskjeden om 13 måneders utestengelse med sjokk, fortalte sportssjef for langrennsløperne fredag. Johaug testet som kjent positivt på det anabole stereoidet clostebol i fjor høst.

Skipresident Erik Røste er i St. Moritz i Sveits for å følge VM i alpint. Han har ingen mening om det vil komme en anke.

– Jeg har ikke noe ønske om å spekulere i det. Det er ikke opp til meg eller Norges Skiforbund å vurdere, sier Røste til VG.

Leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, sa fredag at dommen på 13 måneder er veldig trist for Johaug.

– I Norge har vi vært vant til å forholde oss til doping som noe som gjennomføres systematisk med en prestasjonsfremmende hensikt, men her har både domsutvalget og de fleste generelt trodd på Johaugs historie, og dermed oppleves straffen som streng, sa Skogstad til VG fredag.