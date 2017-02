Finsk FIS-leder avviser at ankeavgjørelsen er tatt i Johaug-saken

ST. MORITZ (VG) Overfor VG hevder Martti Uusitalo at Therese Johaugs dom ikke har nådd dopingpanelet ennå – og at det ikke er diskutert om Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal anke.

Fredag ble Uusitalo sitert på at han mente det var svært sannsynlig at FIS ville anke saken. Nå nyanserer han bildet:

– Det eneste jeg har sagt, er da den finske pressen spurte om min mening om dommen, var at jeg personlig synes det kjentes mindre enn forventet (straffen på 13 måneder). Men om FIS skal ta det videre, er det ikke styret som bestemmer. En mening fra FIS i denne saken finnes foreløpig ikke. Saken er ikke hos dopingpanelet ennå, erklærer det finske styremedlemmet – og gir uttrykk for at han synes finske medier har overdrevet noe i denne saken.

Han presiserer at han står for sin personlige mening: At han trodde utestengelsen av Johaug skulle bli lengre enn ett år og én måned.

– Men jeg har ikke lest dommen, påpeker han.

Bakgrunn: Johaug utestengt i 13 måneder

Møtte Røste i Sveits



Svensktalende Uusitalo er på plass i alpin-VM i sveitsiske St. Moritz og støtte faktisk på Norges skipresident Erik Røste i alpebyen lørdag. Da snakket de naturlig nok om Johaug.

– Jeg tok opp uttalelsen hans i Johaug-saken, og vi hadde en god samtale, bekrefter Røste overfor VG.

Den norske skipresidenten sier han ikke har hatt kontakt med noen andre i FIS og vet ikke hvor forbundet står i ankespørsmålet.

– Vi kjenner hverandre veldig godt og diskuterte kort om Johaug. Vi har alltid hatt en god dialog og samarbeidet godt. Norge, Sverige og Finland holder sterkt sammen i FIS, sier Uusitalo.

– Mislikte Røste uttalelsene dine i Johaug-saken?

– Nei, absolutt ikke.

– Har du diskutert dommen med FIS-president Gian Franco Kasper?

– Nei, nei, svarer finnen – og gjentar at det er dopingpanelet i FIS som har siste beslutningsmyndighet rundt en eventuell anke.