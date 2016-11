Dybendahl mener Johaug MÅ kjempe for frifinnelse

Tidligere verdensmester Trude Dybendahl mener Therese Johaug (28) ikke har noe valg: Hun kan umulig godta en dom på 14 måneders utestengelse.

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et svakt anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil. Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig. I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han skyldte også det positive resultatet på kremen Trofodermin. 23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum et års utestengelse.

Dybendahl tror det er viktigere for Johaug å bli frifunnet, enn å rekke OL om 14 måneder og to uker.

– Når de nå sier at de går for full frifinnelse, så er ikke det så rart. En dopingdom er noe som blir hengende over en resten av livet. Og det er så langt unna hennes egen integritet. Det er meningsløst å bli stående som en doper, sier Dybendahl til VG.

Hun ble verdensmster på fem kilometer i 1991. Da var Johaug snart tre år. Tirsdag ble det kjent at påtalenemnda i Antidoping Norge vil utestenge Johaug fra all idrett i 14 måneder.

Tror Johaug blir frikjent



Johaugs advokat, Christian B. Hjort, sa at avstanden mellom 14 måneder og frifinnelse ikke er utenkelig.

– Jeg mener fortsatt at det ikke er grunnlag for utestengelse, sa Hjort til VG.

Dybendahl er ikke i tvil om hvordan det kan bli oppfattet om Johaug ikke kjemper for full frifinnelse.

VERDENSMESTER: Trude Dybendahl ble verdensmester i langrenn i 1991. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det er fort at omverdenen dømmer at man er en doper om man ikke kjemper for frifinnelse. Da må man leve med at man er dømt av verden som en doper. Det er vanskelig når man vet så inderlig godt at man ikke er det, sier Dybendahl.

– Hvordan tror du dette ender?



– Jeg tror hun blir frikjent. Jeg har en magefølelse på det. Jeg bare kjenner det, svarer Dybendahl som tror det kan dukke opp flere formildende omstendigheter for Johaug.



Avslo en «god deal»



Dybendahl mener at det ikke er til å leve med å ha en dopingdom over seg.

– Om hun har gjort noe galt, så bør hun ta denne dealen (14 måneders utestengelse). Hun avslår en «god deal». Det vil gi henne muligheten til å komme tilbake til OL, men hun kan ikke ha dette over seg når hun er «gullande» ren, sier Dybendahl til VG.

Kristin Mürer Stemland vekslet med Johaug på stafetten i desember 2007. De vant den verdenscupstafetten sammen med Kristin Størmer Steira og Vibeke Skofterud. Hun forstår godt at den tidligere lagvenninnen vil kjempe for full frifinnelse.



TIDLIGERE LAGVENNINNER: Norge vant stafetten i Davos i desember 2007, fra venstre: Kristin Mürer Stemland, Vibeke Skofterud, Therese Johaug og Kristin Størmer Steira. Foto: Michele Limina , AFP

– Therese er i en grusom situasjon. Når man lever i den bobla der, så stoler man på dem man har rundt seg, sier Stemland med adresse legen som angivelig kjøpte salven med det forbudte stoffet clostebol.

– Jeg syns 14 måneder er altfor strengt for en salve på leppene. Jeg syns utrolig synd på Therese, jeg har vondt av henne. Når man ikke har gjort noe galt, da er det noe med det å forsvare det man står for og tror på. Så å ta en straff sitter nok langt inne, sier Stemland.

Ikke overrasker over 14 måneder



Øyvind Skaanes er mest kjent for å ha skapt tidenes minst spennende VM-stafett i langrenn. I 1991 stakk han på førsteetappe, og avgjorde kampen om VM-gullet allerede der. Han forteller at Johaug-saken preger samtalene der han er.

– Jeg tenkte vel at en dom vil ende rundt slik det ble i dag. For en glipp hvem som helst kan gjøre, så er 14 måneder lang tid, sier Skaanes.



Han er ikke i tvil om at Johaug vil klare seg en periode utenfor landslaget, men likevel være tilbake på topp.

– Hun er så god at det fikser hun, sier Skaanes til VG.

Det domsutvalget i Norges idrettsforbund som skal dømme Therese Johaug, etter innstilling til straff fra påtalenemda i Antidoping Norge, som kom tirsdag. Det skjer trolig tidlig i 2017.

Johaug kan anke saken inn til appellutvalget, før saken kan ankes videre til idrettens voldgiftsrett i Lausanne (CAS). Det internasjonale skiforbundet (FIS) har allerede varslet at det er aktuelt.

PS! VG har vært i kontakt med Johaugs kjæreste, Nils Jakob Hoff, han vil ikke kommentere påtalenemdas innstilling på 14 måneder.