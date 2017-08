Dopingjeger: Johaug er ikke urettferdig behandlet

ULLEVAAL (VG) Anders Solheim opplever Therese Johaugs (29) dom som streng. Men han synes ikke hun er urettferdig behandlet.

Det sier sjefen for Antidoping Norge til VG, fire dager etter at en sønderknust Johaug ble idømt 18 måneders utestengelse fra all idrett.

Hun fikk i seg det forbudte stoffet clostebol gjennom en krem kjøpt av tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen. Det koster henne deltakelse i både VM og OL. Samt mange millioner kroner.

– Jeg synes det er en streng straff i forhold til forseelsen som er begått. Samtidig har det vært mange følelser i sving etter at dommen ble kjent. Det er ikke alle kommentarer eller kronikker som er like nyansert, sett i lys av det regelverket vi har, sier Solheim.

Han drikker en kopp kaffe på restauranten Egon ved Ullevaal stadion. Kontoret hans ligger et steinkast unna. Det samme gjør lokalene til Norges Skiforbund.

Der var man sjokkert over at CAS – idrettens «høyesterett» i Sveits – skjerpet Johaugs norske straff med fem måneder.

– Utøveren har ansvaret for hva de får i seg. Vi kan ikke ha et system som frikjenner utøvere fordi legen har gitt dem noe. Idrettshistorien har vist at det systemet ikke fungerer, sier Solheim.

– Stilles det for strenge krav til utøverne?

– Nei, jeg tror man er nødt til å stille strenge krav til utøverne. Det er prisen man betaler. Det viktige er at det er kjent for utøverne, og det mener jeg at det i all hovedsak er.

– Er Therese Johaug urettferdig behandlet?

– Jeg kan ikke si at det er grunnlag for å si det. Det har vært en prosess i både domsutvalget i Norge og i CAS, og jeg synes at de har vært som forventet. Men CAS burde være en åpen domstol, og man bør se på utvelgelse og sammensetning av dommere i CAS, sier Solheim.

Og nå er vi inne på antidopingsjefens hjertebarn: Åpne og uavhengige domstoler.

ANTIDOPINGSJEF: Anders Solheim. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Folk bør få fult innsyn når noen dømmes for brudd på dopingreglene, mener han. Og de som dømmer bør være helt uavhengige av idrettsorganisasjonene. Det er ikke slik overalt i dag. Selv i CAS går samtlige saker for lukkede dører.

– Systemet må være gjennomsiktig, slik at folk ser og forstår hva som foregår. Det vil bidra til økt troverdighet. Når idretten sier at den skal være demokratisk, så mener jeg at det ligger mer enn stemmerett og valg av ledere i ordet «demokrati».

Therese Johaug testet positivt på et «tungt» dopingstoff. Derfor var minstestraffen hun kunne idømmes i utgangspunktet 12 måneder. Anders Solheim mener den grensen kan fjernes så fort uavhengige og åpne domstoler er en realitet i idretten.

Dagens ordning der mange internasjonale domstoler er lukkede gjør at publikum ikke har tillit til idretten, mener han.

– Jeg vil tro at minstegrensen på 12 måneder eksisterer fordi folk ikke skal kunne frikjenne utøvere som er tatt med EPO og anabole steroider, som egentlig kvalifiserer til fire år. Vi er åpne for å fjerne den minstestraffen, og si at «rammen er inntil fire år». Men det fordrer at man har domstoler som er mye mer ensartet og uavhengig, sier Solheim til VG.

– Har det vært vanskelig å jobbe mot en utøver som virker forhåndsfrikjent av halve nasjonen før saken kommer opp?

– Nei, jeg opplever ikke det. Vi må bare finne ut hva som er fakta i saken. Den jobben har vi gjort. Den opplever jeg også at er ubestridt, både i domsutvalget til NIF og i CAS. Faktumet er korrekt.

– Dere er ikke i tvil om at Johaug fikk medisinen fra legen, og ikke kjøpte det selv?

– Nei. Fakta som kommer frem i Norge og i CAS er man enig om. Og det er viktig, mener han.

– Hva tenker du om alle reaksjonene i Norge i etterkant?

– Det blir innimellom litt unyansert. Spesielt når man snakker om at «uskyldige dømmes». Men regelen er slik at dersom du er uten skyld, så skal du ikke dømmes. Det virker ikke som om man har lest reglene når man sier slikt, sier Solheim lettere oppgitt.

BOIKOTT OL! Det mener TV-profil Hallvard Flatland. Foto: Geir Egil Skog

– Man dømmer ikke automatisk fordi man har et forbudt stoff i kroppen. Kan du bevise at du er hundre prosent uskyldig, så slipper du straff. Og utgangspunktet for et anabolt steroid (som Johaug ble tatt for) er fire års utestengelse. Dermed er skalaen benyttet her, tilføyer den norske dopingjegeren.

– Har det vært vanskelig å jobbe med antidoping når det er så mye følelser i sving nasjonalt?

– Nei, men det er litt sånn at det er noen som vil ha oss som skyteskive, og mener at Antidoping Norge er problemet. Det er dopingen som er problemet. Ikke antidopingarbeidet. Vi er heller ikke løsningen. Det er utøverne og idretten som er løsningen. Det er de som må ordne opp og skaffe gode rutiner, mener Solheim.

Reaksjonene har vært blandet etter at Johaug fikk dommen sin i italienske Seiser Alm denne uken. TV-profil Halvard Flatland mente Norge bør boikotte vinter-OL i Sør-Korea. CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson mener derimot dommen er grei.

Anders Solheim svarer i diplomatiske vendinger når han får spørsmål om han registrerer mye nasjonalisme knyttet til norske idrettsutøvere. Engasjement er bra, sier haldenseren.

– Norge har lenge jobbet offensivt med antidoping og kjempet for strengere straffer. Men når en av våre egne er tatt, virker det som om vi snakker annerledes. Er det spesielt å se det utenfra?

– Det er mye følelser i spill. Derfor blir det kanskje litt unyansert også. Men følelser er i det store bildet positivt. Den store utfordringen vi står overfor er imidlertid at systematisk doping har vært gjennomført i en stor idrettsnasjon som Russland. Det er det som er temaet internasjonalt, sier Solheim.

Han tar en slurk av kaffekoppen og vrir samtalen bort fra Therese Johaug et lite øyeblikk.

For selv om mange nordmenn liker å tro det, så blir ikke 29-åringens ferske dom noe stort debattema i resten av antidopingbevegelsen, mener Solheim. På direkte spørsmål om det er naivt å tro at Johaug vil sette i gang en slik debatt, svarer han kjapt «Ja», etterfulgt av latter.

– Jeg tror et sånt fokus ødelegger det som egentlig er agendaen i det internasjonale dopingarbeidet. Det reelle problemet for rene utøvere er at det er mulig å komme fra enkelte nasjoner og idretter der det ikke gjøres noe som helst. Og vinne! Vi tenker gjerne at «dette er sannsynligvis er juks» siden det ikke er noen kontrollfunksjon i enkelte land i det hele tatt. Enkelte regionale antidopingbyråer tar nesten ikke prøver. Debatten må ikke bare penses inn på tolv eller seks måneder, aktsomhet og objektivt ansvar. Den må penses inn på hva som gjøres og hvordan vi håndhever reglene. Det er det som er det store spørsmålet, mener Anders Solheim.

