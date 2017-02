Dopingdømte Johaug beholder pengestøtten fra skiforbundet

ULLEVAAL STADION (VG) Selv om Therese Johaug (28) er dømt til utestengelse for bruk av et forbudt stoff, mottar skistjernen økonomisk støtte fra Norges Skiforbund (NSF).

Det forteller administrasjon og markedssjef i NSF, Espen Bjervig, til VG.

– Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier han.

Bjervig vil ikke gå inn på hvor stort det årlige stipendbeløpet er og påpeker at det er «en sak mellom Norges Skiforbund og Therese».

Ingen betenkeligheter



Skiforbundets advokat, Anne-Lise H. Rolland, henviser til Norges Idrettsforbunds lov paragraf 12–18 på spørsmål om hvilket grunnlag de har for å økonomisk kompensere Johaug i denne tiden hvor hun er utestengt. Paragrafen omhandler «utøverens status under utelukkelse».

«Her er det regulert at NIF og organisasjonsledd i NIF (som for eksempel Norges Skiforbund) skal helt eller delvis frata økonomisk støtte til utøver eller person som er utelukket som følge av brudd på bestemmelsene i paragraf 12–3 (regelbrudd)», skriver Rolland i en e-post, og fortsetter:

«Dette gjelder ikke dersom paragraf 12–9 (ikke utvist skyld) eller paragraf 12–10 (ubetydelig utvist skyld) kommer til anvendelse. I denne saken handler det om ubetydelig utvist skyld, og da skal man ikke frata økonomisk støtte».

På spørsmål om Norges Skiforbund har betenkeligheter med å ha en dopingdømt utøver på lønningslisten, svarer Rolland følgende:

«Omstendighetene tatt i betraktning og det faktum at det er konkludert med ubetydelig utvist skyld, er grunnlaget for å betale Therese Johaug et kontraktsfestet stipend (ikke lønn, hun har ikke et ansettelsesforhold med NSF). Det har vi ingen betenkeligheter med».

Johaug-manager: – Betyr mye



Det er en snau uke siden Johaug ble ilagt 13 måneders utestengelse av Norges Idrettsforbunds domsutvalg etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol i september 2016.

Siden oktober måned har hun vært suspendert. Johaug har siden den gangen mistet en rekke privilegier som idrettsutøver. Hun får ikke delta i konkurranser, trene organisert med landslagsvenninnene og heller ikke benytte seg av Olympiatoppens tjenester. Hun har også mistet kontrakten med utstyrsgiganten Fischer, men har beholdt flere av sine nære samarbeidspartnere.

Og fortsatt mottar hun kompensasjon av Norges Skiforbund.

Johaug-manager Jørn Ernst forteller at skistjernen er lettet etter å ha blitt ferdig med saken. 28-åringen ønsker å sette strek og tenke positive tanker frem mot OL neste år. Han vil ikke kommentere hvor stort beløp Johaug har avtalefestet med sitt eget forbund.

– Men det betyr mye for henne at hun beholder støtten, sier Ernst.

Betaler også advokaten



Norges Skiforbund har i tillegg – sammen med Norges Idrettsforbund – betalt Johaugs advokatutgifter siden den sprakk høsten i fjor.

– Jeg har ikke de konkrete tallene her nå. Det er et anselig beløp. Det er noen hundretusener, sier han til VG.

Regningen for Martin Johnsrud Sundbys dopingsak, med alle utgifter, beløp seg til over tre millioner i årene 2015 og 2016.

PS: Både Johaug og Antidoping Norge har valgt å ikke anke den 13 måneder lange dommen. Dermed er det opp til WADA og FIS (Det internasjonale skiforbundet) om saken går til CAS (Idrettens voldgiftsrett).