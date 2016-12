Disse e-postene fra WADA kan være dårlig nytt for Johaug

Både Therese Johaug og amerikanske Demond Mallet fikk et forbudt stoff av sin egen laglege. Basketballspillerens erfaring lover dårlig for dem som håper at Johaug skal slippe straff.

Mallet benyttet et langt mildere stoff enn det Johaug ble tatt med. Prednisone er til og med lovlig å benytte utenfor konkurranse.

Likevel ble han utestengt i to måneder. Interne WADA-dokumenter viser at organisasjonen egentlig syntes straffen var for mild, men at ulike omstendigheter gjort at man unnlot å anke.

Clostebol, som Therese Johaug fikk i seg, har en helt annen alvorlighetsgrad enn stoffet Mallet tok.

– Det at Johaug skal slippe en utestengelse, fremstår for meg veldig, veldig vanskelig, sier idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har innstilt på 14 måneders utestengelse av Therese Johaug. Advokat Christian B. Hjort fortsetter imidlertid å jobbe for at 28-åring skal slippe utestengelse i sin helhet.

I ettermiddag kom meldingen om at det vil bli gjennomført muntlig høring i saken, på Ullevaal, 25. til 27. januar. Dette er i praksis som en mer tradisjonell rettssak der partene fremmer sine syn. Deretter vil domsutvalget til NIF felle en dom.

– Jeg mener at det er grunnlag i CAS-kilder for at Johaug ikke skal utestenges. Jeg vil gjennomgå dette for domsutvalget og ønsker ikke å gå inn i en diskusjon i media. Jeg ser at det er mange forskjellige meninger om innstillingen, sier Hjort.

FIKK TO MÅNEDER FOR "MILDT" STOFF: Demond Mallet. Foto: Getty Images

VG vet at advokaten har sittet på informasjonen om saken til Demond Mallet. Han har derimot ikke hatt den interne e-postutvekslingen i WADA som VG besitter.

– WADA antydet internt at to måneder var en lav straff for et særskilt stoff. Dere går for null straff for et tyngre stoff?

– De konkrete omstendighetene i hver sak er avgjørende. I CAS’ rettspraksis skilles det mellom hva som faktisk skjedde i hver enkelt sak. Det gjør at overføringsverdien fra en sak til en annen må ta hensyn til dette, sier Hjort.

Tidligere har VG fortalt om to tilsvarende saker der utøvere har benyttet Johaug-kremen Trofodermin. I begge sakene ble imidlertid kremen gitt av en forelder.

I Mallet-saken er det ikke snakk om samme stoff som Johaug brukte. Fellesnevneren er at medisinen ble gitt av en laglege.

VG har fått tilgang på flere hundre interne eposter i Verdens Antidopingbyrå (WADA). I én av dem dukker navnet til Demond Mallet opp.

I 2015 slet han med smerter i de ene ankelen. Laglege Martinez ga amerikaneren medisinen Ibuprofeno, som inneholdt det forbudte stoffet prednisone. Det er lov å benytte utenfor konkurranse, men ikke i forbindelse med kamp.

JOHAUG-ADVOKAT: Christian B. Hjort. Foto: Helge Mikalsen , VG

Da det spanske forbundet idømte Mallet en straff på to måneders utestengelse, reagerte likevel folk i den juridiske avdelingen i WADA, viser e-postene VG sitter på.

Like etter klokken 15, den 27. juli i sommer, sendte WADA-juristen Puth Tharinda en epost til sin overordnede Julien Sieveking. Temaet var forslaget til straff for spaniabaserte Demond Mallet:

«Jeg synes sanksjonen er litt lav, og det kan være relevant å be om en ytterligere analyse av saken. … Jeg synes vi skal gjøre det for sikkerhets skyld. Hva mener du?»

Bare 40 minutter senere kom svaret fra WADA-toppen Sieveking.

«Straffen er litt lav, men:

1. Det ble gitt av laglegen (utøveren bør kunne stole på ham)

2. Spansk lov er ikke i henhold til WADA-koden, og jeg vil ikke anke under den lovgivningen

3. Sanksjonen av legen er veldig god: Hvor idiotisk det er å gi dette (medikamentet, journ.anm.) La oss lukke denne saken».

IKKE AVGJORT: Fredrik Bendiksen venter fortsatt på innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge. Demond Mallets lege fikk to års utestengelse. Foto: Terje Bringedal , VG

At Mallet, i likhet med Johaug, fikk stoffet av sin egen laglege, ble altså regnet som formildende. WADA var også fornøyd med at legen fikk fire års utestengelse for episoden. Straffen ble senere anket ned til halvparten.

Saken mot tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen er fortsatt til behandling i Norge. Det er foreløpig ikke kommet en innstilling til straff. Dette vil heller neppe skje før tidlig i 2017.

– Jeg synes WADA i dette tilfellet resonnerer greit, og ganske likt som den norske påtalenemnda. I Johaug-saken er strafferammen riktignok fra ett til to år, men i begge sakene har man lagt seg i det nedre sjiktet, sier Kjenner.

WADA anså egentlig to måneders utestengelse for et langt lettere dopingpreparat enn hva Johaug fikk i seg, som mildt. Det betyr at man etter alle solemerker aldri vil godta en ren Johaug-frifinnelse i domsutvalget til NIF.

Det er ventet at domsutvalget kommer med sin Johaug-avgjørelse en gang tidlig i 2017.



Mallet: – Var ikke frustrerende

Den amerikanske basketspilleren Demond Mallet levde helt fint med sin egen utestengelse på to måneder, forteller han til VG.

– Det var ikke frustrerende for meg, siden utestengelsen bare var på to måneder og ble sonet på sommeren. Jeg fikk bare en pille med 10 milligram smertestillende, så jeg mener ikke at jeg burde fått noen straff i det hele tatt. Legen er strålende og fortjente ingen straff for det som skjedde, sier Mallet.

Han understreker at han ikke tok et prestasjonsfremmende stoff, som for eksempel clostebol.

– Jeg stolte definitivt på legen, siden det bare var snakk om smertestillende. Det er helt normalt å ta smertestillende når man har vondt, sier Mallet.