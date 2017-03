Dette mener ekspert om WADAs nei til Johaug-anke

WADA valgte ikke å anke Johaug-dommen. Hverken CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson eller advokat, Christian B. Hjort, mener at det er en fordel for Johaugs sak i CAS.

Fredag kveld kom beskjeden om at Verdens antidopingbyrå (WADA) ikke anker Domsutvalgets beslutning om 13 måneders utestengelse av Therese Johaug.

Det faktum at Johaug må møte til ankesak i idrettens voldgiftsrett (CAS) forandrer seg ikke, ettersom Det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å anke.

At WADAs beslutning skal ha betydning for Johaugs sak i CAS, er også lite sannsynlig. Det mener jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson.

– Svaret på om dette har noe å si for saken er sannsynligvis nei med tanke på at CAS skal behandle saken helt fritt ut ifra det partene legger frem, sier Mackenzie-Robinson til VG.

En av Johaugs to advokater når saken skal opp i CAS, Christian B. Hjort, er på linje med Mackenzie-Robinson.

– Nei, vi må uansett i CAS på grunn av FIS' anke. Men jeg syns jo i og for seg at det var greit å få klarhet i WADAs syn.

Fasit: Så streng straff tåler Johaugs OL-plan

Den taktiske bruken av WADA-beslutningen

– Jeg har ikke fått innsyn i begrunnelsen deres, men det er grunn til å tenke at WADA ikke så noen grunn til anke Domsutvalgets avgjørelse, sier Hjort.

Johaugs advokat sier videre at det ikke vil være aktuelt å føre vitner fra antidopingbyrået i løpet av saken i CAS.

Mackenzie-Robinson understreker at det ville tilhørt sjeldenhetene om WADA valgte å anke en allerede anket dopingsak som Johaugs. Han mener Johaugs forsvar må opptre forsiktig om de skal bruke WADAs beslutning taktisk i møte med CAS.

– Jeg regner med at Hjort og Johaug-leiren vil tolke dette i retning av at de mener at WADA er fornøyd og syns 13 måneder er rimelig, men det trenger ikke nødvendigvis å være tilfellet, fortsetter CAS-eksperten.

Han påpeker at det ikke kan settes likhetstegn mellom WADAs anke-nei og at antidopingbyrået støtter 13 måneders utestengelse.

– I det FIS anket var WADA klar over at saken kom til å bli behandlet i CAS uansett. Antidoping er et ressursspørsmål, og hvorfor skal de da bruke ressurser på noe som allerede er anket? undrer Robinson-Mackenzie seg.

Se også: Mener Johaug-debatten ikke eksisterer internasjonalt

Dopingsaken startet høsten 2016. Hør Gro Johaug, Thereses mor, snakke ut om dagene etter dopingsjokket:

Trekker paralleller til Sundby-saken

Selv om juristen ikke tror CAS-dommerne vil la seg påvirke av WADAs beslutning, trekker han frem et moment som positivt for Therese Johaug.

– Man møter nå én part fremfor to. Dermed kan man fokusere fullt og helt på anken fra FIS. Det er arbeidsbesparende og det blir lettere å forberede seg.

Han svarer med et kort «ja» på spørsmålet om han tolker det som status quo i saken etter WADAs avgjørelse om ikke å anke Johaug-dommen.

– Det store spørsmålet som gjenstår nå er egentlig om WADA letter på sløret, så man får vite begrunnelsen for ikke å anke. Man må huske hva rollen til WADA oppe i dette er. Den biten er veldig viktig. WADAs rolle er å anke de dommene som åpenbart strider mot rettspraksis i tilsvarende saker, sier Mackenzie-Robinson, før han trekker paralleller til saken som ble diskutert bredt under Johaugs høring i januar, Sundby-saken:

– Der anket WADA etter FIS valgte ikke å anke og sa mellom linjene: «Hæ, hva er det dere holder på med her, dette er jo bare tull? Det klart at Sundby har brutt dopingregelverket!». Da ingen andre tar ansvaret, gjør WADA det. De fungerer oftest sånn, som den siste sikkerhetsventilen, avslutter juristen.

Sundby om CAS: – Du sitter der og føler at du har begått drap